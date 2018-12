Számos nagyrendezvény lesz 2019-ben Magyarországon

Több nagyrendezvényt tartanak 2019-ben is Magyarországon, a jövő évi rendezvények, fesztiválok koordinációja elkezdődött - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szervezet rendezvénykoordinációs központja megbeszélését követő sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Guller Zoltán kiemelte, hogy a turizmus minden mutatója kiemelkedő növekedést mutat Magyarországon, az idei év is rekordév lesz, az ország 2010. óta másfélszer több turistát fogadott.

Budapest telítettsége indokolja a szakmai egyeztetést, ezért a rendezvényszervezőket arra kérik, hogy a szervezésnél egyeztessenek a rendezvénykoordinációs központtal - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője, aki hozzátette, hogy ez azért is fontos, hogy a város a rendezvények alatt is élhető maradjon. Bár nem kell tartani még a helyiek életminőségét veszélyeztető túlzott turistaáradattól, de foglalkozni kell vele, hogy ne is keljen.Guller hangsúlyozta, hogy a szervezés során kiemelten figyelembe veszik a helyiek igényeit.

Országszerte több 100 rendezvényt tartanak 2019-ben, csak Budapesten közel 10 nagy futóesemény lesz. A rendezvényekről azért is egyeztetnek, hogy azok a lehető legkevesebb fennakadást okozzák az érintett helyen élőknek, a legkevesebb lezárás legyen és az a lehető legrövidebb ideig tartson.

Lobenwein Norbert fesztiválszervező arról beszélt, hogy a koordinációs tanács létrejötte rendkívül fontos a szakma számára. Az ország nagyrendezvényei sok százezer helyi látogatót és turistát vonzanak minden évben.

Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a rendezvényeikre közel 500 ezer ember látogat el, nagy részük külföldi. A koordináció megkönnyíti majd a rendezvényszervezők és a lakosság életét is.

A változtatásokra példaként említette, hogy a Red Bull Air Race jövőre júliusban már az iskolai szünetben lesz.Az ülésen rögzítették Budapest sport naptárát, 2019-ben Budapest Európa sport fővárosa lesz, így a sportrendezvények kiemelt hangsúlyt kapnak.

Egyeztettek a településképi törvény reklámokra vonatkozó paragrafusairól is.