Vasárnaptól új vonatjárat indul Magyarországon át Kolozsvár és Bécs között

Új vonatjárat köti össze december 9-től Kolozsvárt és Bécset, a Transilvania EuroCity Budapesten keresztül közlekedik. A kocsikat a MÁV-START és a román vasúttársaság, a CFR Calatori közösen biztosítja.

A MÁV-START MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a vonat minden nap közlekedik. Kolozsvárról reggelente 7.35-kor indul, és 14.20-kor fut be Budapesten a Keleti pályadvarra. Onnan 14.40-kor indul tovább Bécsbe, ahová 17.21-kor érkezik.

A Transilvania EuroCity Bécsből 10.42-kor startol, a Keletibe 13.19-kor érkezik, onnan pedig 13.40-kor megy tovább Nagyvárad érintésével Kolozsvárra, ahová helyi idő szerint 22.25-kor érkezik meg.

A MÁV járműfejlesztései révén a közeljövőben tovább korszerűsítik a vonatban felhasznált kocsikat is. A vasúttársaság azt is hangsúlyozta, hogy az új járat közvetlen kapcsolatot teremt Kelet- és Északnyugat-Magyarország között is.