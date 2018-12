A migránsvízummal tömegek áraszthatják el Európát

A bevándorláspárti brüsszeli elit mindent elkövet a jövő évi választások előtt, hogy migránsok millióit hozhassa be az Európai Unió területére - mondta Hidvéghi Balázs, Fidesz kommunikációs igazgatója. Arra reagált, hogy hétfőn az Európai Parlament LIBE bizottsága megszavazta a humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést, melynek esetleges európai parlamenti megszavazása legális utat biztosítana az illegális migrációnak.

A kormánypárti politikus szerint migránsok tömegét akarják ráereszteni Európára a migránsvízummal, és a bevándorláspárti brüsszeli elit most már egyáltalán nem is titkolja, hogy teljes gőzerővel ezen dolgozik.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) egy olyan parlamenten akarja keresztül erőltetni szélsőségesen liberális, migrációpárti javaslatait, mely utolsó hónapjaiban jár.

Ki kell mondani világosan, hogy a migránsvízummal - elsősorban Afrikából - gazdasági bevándorlók milliós tömegét utaztatnák be az Európai Unió területére, gyakorlatilag bármiféle előzetes és érdemi vizsgálat nélkül - jelentette ki Hidvéghi Balázs, majd hozzátette, hogy azt is világosan látni kell, hogy ezeket az embereket aztán "az életben nem lehetne innen visszaküldeni" a hazájukba.

Hidvéghi szerint már szó sincs határvédelemről vagy a migráció megállításáról, hanem pont az ellenkezőjéről, minden fizikai és jogi akadály elhárítása az unióba történő gazdasági bevándorlás érdekében.