A nőstény macskája nevében beszélő prédikátor tisztességesen beleállt az amerikai ügyébe, még Vágó István, bukott kvízprofesszor norvég példás rettegését is egyértelműen lekörözte.

Konkrétan én leszek felháborodva, ha bárki nagyobb hülyeséget fog mondani, papírra vetni vasárnap éjfélig bezárólag, mint amit Hommonay Gergely gépelt le egyik posztjában ma hajnali négy óra körül. Ezt azért merem ilyen formában kijelenteni, mert ennél ordítóbb kreténséget képtelenség kitalálni, még úgy is, ha az ember mindent egy lapra feltéve próbálkozik.

Na, ide még nem jutott el az ellenzék

Az egész bumburnyákhullám onnan pattanhatott ki az ellenzék új vezérének fejéből, hogy tegnap ebédidőben meghallhatta a hírt: a Soros-egyetem Bécsbe költözik. Egész pontosan az intézmény azt jelentette be, hogy az osztrák fővárosba költözteti az amerikai akkreditációjú programjait, amiből viszont az is következik, hogy a magyar diplomát adó képzései továbbra is maradnak Magyarországon. A Soros-egyetem maradásának híre úgy kiverte a biztosítékot a hazai ellenzéknél, hogy egymást túlordibálva tiltakoztak az embertelen maradás mellett. Túl nagy meglepetést nem jelentett, de

a nagy hangoskodásból Hommonay Gergely, a macskája nevében beszélő prédikátor jött ki a legrosszabbul, aki legalább egy hülyeségegységgel rávert a norvég példával operáló Vágó Istvánra.

Két Facebook-bejegyzés erejéig történész professzornak átcsapva a következő tételmondattal örvendeztette meg a magyar embereket:

a Soros-egyetem elzavarása nagyobb tragédia, mint Trianon.

Először azt hittem, hogy rosszul látok, de aztán rájöttem, Hommonayról van szó. Ennek fejében csupán egy mondatát idézném a mesternek, amiből csak úgy sugárzik a nagybetűs magyarszeretet:

Emlékeznünk kell a múltra, de emlékezni kell nemcsak arra, amikor mi, magyarok voltunk áldozatok, hanem arra is, amikor mi voltunk az agresszorok, amikor gumicsizmával tiportuk sárba a velünk élő nemzetiségek jogait, amikor honfitársainkat pakoltuk fel a marhavagonokba, amikor a tőlünk menedéket kérőket küldtük a vágóhídra.

Látva a rossz példát, azt tanácsolom Önöknek, kerüljék a hülyeséget, kerüljék a hülye embereket. Éppen ezért a következőkre hívnám fel a figyelmüket: akármennyire is úgy tűnt a cikk elején, hogy hülye gondolatok megalkotására buzdítom Önöket, ez nem így van. Egyrészről díjazni nem tudom (nem is akarom!) az ilyen jellegű tevékenységet, másrészről ha sokat hülyéskednek, úgy maradnak, mint a cicaszexuális Hommonay. Az meg senkinek sem lenne jó.