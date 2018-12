A nemzetbiztonsági szolgálatok eredményesen végzik munkájukat – közölte az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke a testület keddi ülése után.

Halász János elmondta: a bizottsági ülésen többek között az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal (IH) és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ féléves beszámolóját is meghallgatták. A szolgálatoknak továbbra is munkát jelent a migrációs kihívás – mutatott rá a képviselő, hozzátéve: a balkáni útvonal „továbbra is él”, legalább 70 ezer migráns „próbálja támadni” Európát és Magyarországot.

Az aktuális témák között az IH és a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Gruevszki-ügyről is megnyugtató képet adott a bizottságnak – értékelt a kormánypárti politikus.

A nemzetbiztonsági bizottság utolsó, nyílt napirendi pontjában annak az LMP-s előterjesztésnek a tárgysorozatba vételéről tárgyaltak, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt módosítaná egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése érdekében.

Felháborító

Halász János felháborítónak nevezte, hogy az előterjesztők közül éppen Demeter Márta ismertette a javaslatot, akinek tevékenysége szerinte nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A javaslatot a bizottság nem vette tárgysorozatba, mert azt Mirkóczki Ádám mellett csak az LMP-s Ungár Péter támogatta.