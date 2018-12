A HVG kisújságírója szolidaritását fejezte ki az antiszemita Szávaynak

"Szeretném, ha egyértelmű lenne, hogy ún. "liberális" oldalról is van, aki értékeli a gesztust" - reagált a médiamunkás a jobbikos politikus lemondásának a hírére Facebook-on. Egy kis zsidózás nem lehet akadálya egy jobbikos és egy liberális barátságának!

Tegnap lemondott parlamenti mandátumáról Szávay István, miután múlt hét szerdán nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen a egy zsidó nő megverésével dicsekedett. Nem igazán lehet világrekordnak nevezni, amennyi idő alatt meghozta döntését, mindenesetre közösségi oldalán úgy ünnepelték a lemondását bejelentő bejegyzés alatti kommentfelületen, mintha egy erkölcsi világsztár lenne. Tódultak a Szávay-éltető hozzászólások, egy azonban kiemelkedett mind közül. A HVG szexuális erőszakkal fenyegetőző kisújságírója vette a bátorságot, és gyakorlatilag mindenki szeme láttára szolidaritást vállalt az antiszemita politikussal.

A liberális értelmiség barátkozik a Jobbik antiszemita politikusával

"Nem tudom, hogy a lemondásban a zsidózásnak is szerepe van-e vagy csak a tisztújítás körüli kavarásnak. Azért remélem, hogy az előbbinek is." - kezdte baráti hangnemben, hogy aztán hozzátehesse, hogy "liberális" oldalról is értekelik a zsidózó politikus lemondását.

Amennyiben így van, akkor ... szeretném, ha egyértelmű lenne, hogy ún. "liberális" oldalról is van, aki értékeli a gesztust.

Nem ez az első eset, hogy a magát függetlennek, és objektívnak tartó médiamunkás saját gondosan felépített építését dönti romba. Korábban Vona Gábor egyik Facebook-bejegyzése alatt produkált hasonló teljesítményt, akkor Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárán gúnyolodtak együttes erővel.

Hogy a Jobbikkal kapcsolatos álláspontja jelentősen megváltozott egy ideje, azt mi sem mutatja jobban, hogy

állandó vendége a jobbikos N1TV egyik adásának, valamint

megjelent Vona Gábor feleségének könyvbemutatóján, ezt onnan lehet tudni, hogy szerepelt az esemény hivatalos videójában.

Régen nem szerette a Jobbikot

A barátség egy tavaly évvégi Vona-interjúval kezdődött, amelyben a HVG kisújágírója olyan izzasztó kérdéseket tett fel a miniszterelnöki székre hajtó egykori antiszemita politikusnak, hogy „a Jobbik ismét belekerült a politikai viták sűrűjébe. Ön szerint mi az oka?" Nemcsak a finom kérdésekben volt segítőkész, hanem ha kellett, akkor kisegítette ilyen, és ehhez hasonló mondatokkal:

„a pártja jelen pillanatban nem tűnik annyira félelmetesnek."

Miután a beszélgetést elkészítette, komoly magyarázkodásba kezdett, és elhatárolódott interjúkészítő énjétől. "Az interjút én csináltam, ami nem garancia arra, hogy az én cipőm Duna-parti másolatába néhány évtized múlva egy akkori ifjú jobbikos nem fog beleköpni." - írta bejegyzésében.