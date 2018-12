Csak politikai haszonszerzés volt a Soros-egyetem melletti tüntetés

Egy videóbejegyzésben tálalt ki a Momentum Mozgalom tagja arról, hogy ha az ember antifasiszta szervezet tagja, akkor a Soros-egyetem többmilliós tandíját mérsékelheti ezzel, mert ösztöndíjat kap –számolt be a Magyar Idők Krómer Patrik közösségi oldalon megjelent videójáról, amiben többek között a Demokratikus Koalícióval való együttműködésről is kifejtette véleményét az aktivista, és elmondta azt is, hogy sokan csak azért tüntettek az egyetem mellett, hogy politikai hasznot húzzanak.

A kormányellenes tüntetések jól ismert arca, Krómer Patrik számolt be egy, a közösségi médiában megjelent videóban arról, hogy a tüntetések mögött álló szervezetek valójában miért is vettek részt a demonstrációk szervezésében, illetve miért álltak ki a Soros-egyetem mellett.

Az aktivista úgy fogalmazott, hogy a kampánypénzből pancser módon építettek szekeret például a DK-aktivisták, de beszámolt arról is, hogy Rékasi Zsigmonddal a Renegátlástalanok a Soros-egyetem tüntetésein aktivizálták először magukat.

A „civil spontán tüntetések" sem spontán szerveződtek, mert fentről nem engedték, úgy fogalmazott, hogy a

„TASZ meg ezek" sokat segítettek nekik, hogy ne kapjanak szabálysértési büntetéseket.

Soros aktivistája szerint ennek köszönhetően sosem kellett ilyen büntetéseket fizetniük. A videóban egyébként az aktivista arról is beszámol, hogy szélsőbaloldali nézeteket vall, a Momentum Mozgalom tagja és büszke is erre. Arról is mesél, hogy a XVI. kerületben a Momentumos jelöltnek a DK is beállt segíteni, de ezt is elrontották. Úgy fogalmazott:

ezeknél a „civil" szervezeteknél rendszeres a lehúzás, egymás átverése, sokan a saját pecsenyéjüket sütögetik.

Rengetegen politikai haszonszerzés miatt álltak ki a Soros-egyetem mellett, de állítja, ő maga sosem fogadott el pénzt azért, hogy részt vegyen a demonstráción. Ellenben a Soros-egyetem többmilliós tandíja mérsékelhető, ha az ember antifasiszta szervezet tagja, mert akkor ösztöndíjat kap. Arról is beszélt, hogy a Facebook cenzúrázza a jobboldali véleményeket,

Ennek fényében talán nem véletlen, hogy a Fidesz úgy nyilatkozott a Momentumról, hogy „Soros- fiúk", akik

a bevándorláspárti brüsszeli politikusok megrendeléseit teljesítik,

mivel Soros György pénzeli őket.

Embereiket Brüsszelben alkalmazzák, a kormánypárt szerint, ezért cserébe magukra vállalták a bevándorláspárti Guy Verhofstadt és a brüsszeli liberálisok kampányát.

A bevételeik viszont máig ismeretlenek, mivel a Momentum nem biztosította az Állami Számvevőszék számára, hogy lefolytassa a kötelező vizsgálatot, sőt a nyilvántartásban rögzített székhelyükön voltak elérhetők, ezért a szervezet kezdeményezte a kincstár függessze fel a költségvetési támogatásukat.