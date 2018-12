„A bútoripar a digitális hajnalát éli. A legújabb irodabútorokba például vezeték nélküli töltőket építenek be, de a székeket, asztalokat szenzorok és applikációk segítségével személyre szabottan is be lehet állítani a nekünk legkényelmesebb pozícióra” – mondta Dr. Kalauz Károly, a Balaton Bútor ügyvezető igazgatója. A Balaton Bútor a kölni Orgatec vásáron járt, ahol meglátogatták a partnereiket – akik kiállították termékeiket –, és új partnerekkel is felvették a kapcsolatot. Az idei kiállítás központjában az irodai bútorok és az irodai belsőépítészeti megoldások álltak. A látogatók megismerhették az otthoni irodák legújabb, legmodernebb bútorait, amelyek gombnyomással állíthatók, de azt is megnézhették, hogy a több száz négyzetméteres, hatalmas irodákba milyen új módszerrel lehet tereket leválasztani. A nemzetközi bútoripar fejlesztéseiről és a legújabb trendekről beszélgettünk Dr. Kalauz Károllyal, a Balaton Bútor ügyvezető igazgatójával és Cser Anikóval, a Balaton Bútor belföldi értékesítési igazgatójával.

Miről szólt az idei Orgatec kiállítás és vásár? Milyen bútorokat állítottak ki a résztvevők?

A négynapos Orgatec kiállítást és vásárt kétévente rendezik meg Kölnben – ez a világ egyik legnagyobb bútorkiállítása és vására. Az idei rendezvény a mai kor irodabútorairól szólt. A világ színe-java felvonult, és megmutatta, mit gondol a mai irodai környezetről, mi a legmodernebb és legújabb. A kiállításon részt vett az ausztráliai vevőnk is, de más partnereink is megmutatták a legújabb irodabútoraikat, amelyeket egyébként közösen fejlesztettünk. Ezen kívül több leendő partnerrel is tárgyaltunk.

Milyen újdonságokat mutattak be a kiállításon?

Két irányban fejlődik ma az irodai bútorgyártás. Az egyik a statikus irodák modernizálása, amikor mindenkinek megvan a helye az irodában, és személyre szabottan be tudja állítani a saját asztalát és székét. Szinte már alapvető, hogy mobil töltőegységet is az asztalba szerelnek – vagyis egy elegáns, gravírozott felület jelzi azt, hogy ha oda teszi az ember a mobiltelefonját vagy tabletjét, akkor az töltődik. A másik fejlesztési irány lényege pedig a mobilitás: ahol nincsenek fix helyek.

Gondoljunk el egy olyan munkahelyet, ahol a kollégák hetente 3-4 napon át úton vannak, és csak 1-2 napot vagy néhány órát kell eltölteniük a közös irodában. Tehát olyan a munkájuk, hogy nem szükséges egész héten irodában ülni. Ilyen munkaszervezés esetén fölösleges egy 50 fős irodát bérelni, ha rendszeresen maximum csak 10-20 fő tartózkodik ott. Így kevesebb a rezsi, kisebb a bérleti díj. A mozgó kollégák mobil eszközeikkel már útjuk során le tudnak foglalni asztalt és széket arra az időpontra, amikor szabad hely van az adott irodában. Fontos viszont a kényelmünk. Az új irodabútorokat lényegében egy-egy gombnyomással be lehet állítani a saját igényeik szerint. Bármikor, amikor újra belépnek az irodába, a belépőkártyájuk ezt érzékeli, és automatikusan az általuk beprogramozott pozícióba beáll az asztal, a szék, de még az iroda fényereje is.

A színekben is van elmozdulás – a legújabb, legmodernebb irodabútoroknál a fehér szín dominál, különösen a vázszerkezetekben. A vízszintes felületeket színezik meg az asztaloknál és a székeknél is. De azok sem harsány színek, hanem inkább a fa különböző színei, vagy a matt natúr színek, amelyek inkább világosabbak, hogy a környezet vidámabb legyen.

Látható-e az új, modern irodabútoroknál, hogy az egészségre is jobban odafigyelnek a gyártók? Vagy ez még nem jelenik meg?

De igen, megjelent a bútorgyártóknál az irodai dolgozók egészségének védelme. A kiállítás egyik témaköre éppen ez volt: hangsúlyosabbá vált az, hogy mobilizálják az embert az ülő munkaállomásokon. Egyrészt a szék az önsúly miatt mozog, ezzel folyamatos mozgásra készteti a rajta ülő embert. Ezen kívül különböző szenzorokkal látták el a bútort, és ha az ember már túl sokáig ült, egy applikáció segítségével megjelenik a képernyőn egy felirat, hogy a dolgozó álljon fel, és sétáljon 10 percet.

A modern irodabútor tehát a digitalizáció felé halad?

Igen, ez egy nagyon fontos irány. Egyre több digitális technikát vonnak be a bútorok gyártása során. A székeket érzékelőkkel látják el, de az asztalokat is. Attól függően, hogy ki milyen magas, milyen hosszú a keze vagy a lába, a legkényelmesebben beállítható az asztal pozíciója. Az ergonómiára helyezték a hangsúlyt az idei kiállítók – és ebbe beletartozik például az is, hogy az ember állva is dolgozhat az íróasztal mellett. Az állítható asztalok minden formáját láttuk. Az egyszemélyes asztaltól a hatalmas, öt-hat méteres tárgyalóasztalig. Ezek persze nem teljesen új dolgok – évek óta lehet vásárolni állítható asztalt, a skandinávok legalább 10 éve használják a kisebb irodákban is –, de egyes országokban kevésbé terjedt el.

Talán azért, mert biztosan drágább, mint a hagyományos asztalok...

Egy hagyományos asztalnál kétszer-háromszor drágább ez a modern, digitális irodaasztal. Valószínűleg a kisebb irodát működtető cégek nem feltétlenül engedhetik meg maguknak, de a multiknál már nagyobb az érdeklődés, és jobban figyelnek a dolgozók egészségére is.

Ha most azt kérné egy megrendelő önöktől, a Balaton Bútortól, hogy neki gyártsanak egy modern, digitális irodaasztalt, meg tudnák csinálni?

Alapvetően a Balaton Bútor már alkalmazza ezeket a modern megoldásokat a bútoraiban. Legalábbis a látottak nagyobb részét. A többire pedig a folyamatos fejlesztések és a piackutatás révén fel vagyunk készülve. Tehát, ha érkezik ilyen igény, és rendelnek tőlünk digitális irodabútorokat, minden további nélkül le tudjuk gyártani.

Mi volt a kiállításon a legmeglepőbb, amire még önök is azt mondták, hogy ilyet még nem láttak?

A legérdekesebb számomra az volt, hogy milyen új módszerrel lehet a hatalmas irodákba zajterelő falakat szerelni. A kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején terjedtek el a hatalmas, több száz négyzetméteres irodák, ötven vagy akár 100 embert is egy légtérbe helyeztek. Ez akkor jó ötletnek tűnt, úgy vélték, hogy hatékonyabb lesz a kommunikáció az emberek között. Ez valamilyen szinten meg is valósult, viszont azt nem vették figyelembe, hogy a zajterhelés is sokkal nagyobb, ha ennyi ember dolgozik egy helyen, és ez növeli a stresszt, csökkenti a munka hatékonyságát. Ezt mára elismerték, és valahogy próbálják ezeket a hatalmas irodákat ideálisabbá tenni. Választófalakat beépíteni nem érdemes, mert az csökkenti a hasznos teret, ráadásul nem is olcsó. Kitalálták, hogy különböző műanyag származékokból újrahasznosított szöveteket hoznak létre, amelyeket paravánoknak, válaszfalaknak, hangszigetelőnek használnak. Ezeket különböző formákra alakítják, hogy a hangot, a zajt egy irányba tereljék, vagy teljesen elzárják. Akár egy komplett kis irodát is le lehet választani – úgy, hogy ne veszítsünk teret – ezekkel a paravánokkal. Ez volt számomra a legmeglepőbb újdonság.