A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen - jelentette ki a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross Péter volt miniszterelnök. Hozzátette, hogy már "valami megindult".

Úgy vélte, hogy a rendszerváltoztatás kényszerűen lassú és visszafogott folyamata nem tette lehetővé a szellemi szféra tisztulását. Kell egy olyan, a kulturális életet meghatározó és arra erős befolyást gyakorló szervezet vagy intézmény, amely nem ad előnyt és pénzt olyanoknak, akik nem a magyar nemzeti ébredés ügyét szolgálják - fejtette ki.

A volt miniszterelnök szerint elmélyült, bölcs, okos, mérlegelő, fokozatokat is tisztelő módon kellene kedvezőbb helyzetbe hozni az egyetemi katedrák elosztásánál, a filmkészítésnél, a színházak élén és a szellemi szféra által érintett területeken azokat, akik méltók, akik képviselik azt az irányt, amelyet a politikai felfogásrend mára dominánssá tett Magyarországon, és ezt átvetítik a kultúra és a tudomány egész területére.

Boross Péter szerint meg kell szüntetni a szellemi termékek politikai felhasználását. Tudomásul kellene venni, hogy egy ország, amelynek politikai-szellemi arculata előnyére és történelmi hagyományainak megfelelően az utóbbi években megváltozott, az domináns szerepét a szellemi szféra egészében érvényesíti.

A volt kormányfő úgy vélte, hogy a közigazgatás terén van még mit javítani. Budapest például túl nagy és túlságosan tagolt, jobban meg kéne erősíteni a főpolgármesteri méltóságot - hangsúlyozta.