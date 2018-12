Már 773 ezren töltötték ki a családok védelméről szóló nemzeti konzultációt

Már 773 ezren töltötték ki a családok védelméről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az államtitkár szerint a nagy részvételi hajlandóság is azt mutatja, hogy mindennapi életünket, jövőnket meghatározó kérdésről van szó, amely felette áll a pártpolitikai küzdelmeknek.

Dömötör Csaba hozzátette: az ellenzék részéről sajnos nem kaptak érdemi javaslatokat, ehelyett a konzultációt magát támadták. Szerinte ennek az lehet az oka, hogy a családtámogatási rendszer jelenlegi formáját is ellenzik, mintahogyan a kampányban is támadták az adókedvezmények rendszerét és az otthonteremtési programot isEz azt is jelenti, hogy a konzultációban nemcsak a jövőbeni intézkedések alapjait jelölhetjük ki, hanem kiállhatunk a meglévő családtámogatási intézkedések mellett - hangsúlyozta.

Az államtitkár arra bíztatott mindenkit, hogy vegyen részt a konzultációban, amire december 21-éig van lehetőség.

A nemzeti konzultációt online is ki lehet tölteni a következő linken: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/.