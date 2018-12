Tovább bomolhat a szétesett Jobbik a zsidózó Szávay után

Volner János, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa egy lapinterjúban azt állította, négy további képviselő mehet el magától a Jobbikból, de van további három személy, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek. A politikus szerint valóságos pánik alakult ki a pártban, hiszen a több fronton is kialakult belső csatározások eredményeképpen újabb és újabb hangfelvételek kerülhetnek nyilvánosságra.

„Szávay Istvánt leszedték, de ennek az egész folyamatnak még nincs vége” – nyilatkozta a Magyar Időknek Volner János, a Jobbik volt alelnöke a parlamenti mandátumáról hétfőn lemondott, zsidózó politikus botrányával kapcsolatban.

Megcsappanhat a Jobbik-frakció létszáma az antiszemita botrányt követően

A politikus távozásával kapcsolatban az egykori jobbikos azt mondta,

legalább három olyan képviselőről tud még, aki távozhat a Jobbik parlamenti frakciójából, szerinte a vezetés is érintett lesz ebben az ügyben.

Neveket viszont nem árult el. Állítása szerint

négyen mehetnek el maguktól a Jobbikból, de van további három személy, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek.

Volner kitért arra is, hogy most nem újságírók által kiszagolt ügyek kerülnek elő, hanem a párt belső köreiből megy a kiszivárogtatás, ami sokkal „gyilkosabb”. „Azt látom, hogy egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a párton belül, így nem csoda, ha a Jobbikban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő, akiről előkerül egy hangfelvétel vagy kiderül valami” – mondta a politikus.

A Szávay-ügyről

Volner úgy látja, hogy Sneider pártelnökként nem lépett fel erélyesen, és meg is védte Szávayt, így

a Jobbikra nem lehet ráütni a kóser pecsétet, ami a balliberálisokkal való együttműködésnek nem tesz jót.

A Jobbik elvesztette az elfogadottságát – tette hozzá a Sneider Tamásékkal szakító politikus.

A Mi Hazánk képviselője a párt belső háborújával kapcsolatban azt mondta, Szávay pályázott a pártigazgatói posztra, remélve, hogy a tisztséget jelenleg betöltő Szabó Gábort felmentik. Szerinte mindez a zsidózás miatt elúszott.

Ha tippelnem kéne, azt mondanám, Szávay nem jár azért rosszul, és nem lehetetlen, hogy a pártalapítványban találnak neki helyet havi másfél millió forintért

– tett hozzá Volner, aki szerint közel sem biztos, hogy elengedik az antiszemita politikus kezét. Meglátása szerint a párton belüli csatározásoknak van egy másik színtere, Sneider Tamás pártelnök, és Stummer János alelnök között bontakozott ki komoly konfliktus. Hozzáfűzte, hogy utóbbi politikuson a türelmetlenség jeleit látja, szeretné már hatalmába keríteni a Jobbikot.

A Soros-egyetem ügyében

A tegnapi, a Soros-egyetemmel foglalkozó Facebook-bejegyzésében a politikus kifogásolta, hogy „egy követ fúj Gyurcsány DK-jától és a Jobbikig mindenki”. Egyúttal odaszúrt a balliberális médiának, hogy „a témában hosszabb ideje leplezetlen reklámok, erősen részlehajló cikkek tömkelegét kapja az olvasó”.