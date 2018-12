Illegálisan készülhetett az a hangfelvétel, amellyel nyilvánosan fenyegetőzik az MSZP által is támogatott soroksári polgármester kabinetfőnöke, Gelei József, akinek egy korábbi fenyegető üzenete miatt már áll a bál a kerületben. A soroksári belháború előzménye, hogy Geiger Ferenc soroksári polgármester legfőbb bizalmasa börtönnel fenyegette meg az egyik képviselőt, aki ráadásul a városvezető frakciótársa. A történet pikantériája, hogy a történtek után Geiger ellen fordultak képviselőcsoportjának tagjai.

Saját frakciótársát fenyegette meg

Mint korábban megírtuk, Geiger Ferenc soroksári polgármester kabinetfőnöke, Gelei József SMS-ben fenyegette meg Tüskés Józsefnét, a kerület egyik képviselőjét. A dolog pikantériája, hogy Tüskésné a Soroksári Civil Szervezetek, Személyek Egyesületének frakcióvezetője, ennek a képviselőcsoportnak a tagja a polgármester is. Geiger mégsem a megfenyegetett Tüskésné, hanem saját bizalmasa mellé állt az ügyben, és semmilyen hivatalos formában nem hajlandó foglalkozni a fenyegetőzéssel, mondván: ez két magánszemély vitája.

Csakhogy mégis beavatkozik a kerületvezető, mégpedig a jelek szerint nem is akárhogyan. Geiger már az első magyarázkodó Facebook-posztjában azt állította: „Saját frakcióm két tagja, Tüskés Józsefné és Mizák Zoltán képviselők megpróbáltak megzsarolni, amennyiben nem rúgom ki a munkatársamat, illetve a közhasznú irodán dolgozó feleségét, bojkottot szerveznek...”

Valóban felkértük a polgármestert, hogy a fenyegetőző Gelei József köztisztviselőnek és feleségének munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntesse meg, mert ez a fenyegetőzés nem méltó köztisztviselőhöz, ráadásul szerintem nem is dolgozhatnának egy munkahelyen a 2011. évi köztisztviselői törvény alapján. De a polgármester nem volt hajlandó lépéseket tenni, ezért figyelemfelkeltésként a testületi üléstől való távolmaradást választottuk. Ezt az egészet erős túlzás lenne zsarolásnak nevezni. Az viszont érdekes kérdés, honnan van Gelei Józsefnek hangfelvétele a mi frakcióülésünkről, ahol ez elhangzott – mondta a Lokálnak Mizák Zoltán, a Civil Szervezetek önkormányzati képviselője.

Illegálisan készíthette a felvételt Gelei

Márpedig Gelei egy zárt, de több ezer soroksári civil tagot számláló Facebook-csoportban azzal büszkélkedik: „Van egy 42 perces hangfelvételem is az előzményekről, illetve arról, ahogy polgármester urat megpróbálja megzsarolni Tüskés Józsefné és Mizák Zoltán képviselő.”

– Gelei mint köztisztviselő nem vett részt a frakciómegbeszélésen, és a polgármester sem jelezte, hogy rögzíteni kívánja az ülést, így érthetetlen és egyben felháborító, hogyan kerülhetett hangfelvétel a fenyegetőző kabinetfőnök birtokába – szögezte le Mizák Zoltán.

Teljesen kiborultam. Mindig Soroksárért dolgoztam, most is csak ezt szeretném, de hogy menjek be így dolgozni, ha arra kell számítanom, hogy titokban felvehetik minden szavamat – fakadt ki a Lokálnak Tüskés Józsefné, a megfenyegetett képviselőnő.