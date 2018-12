Kiderült, hogy ki indul Botka ellen a Szeged polgármesteri székéért

Elindul független polgármesterjelöltként, a Mindenki Szegedért Mozgalom színeiben a szegedi botrányokat leleplező ügyvéd, Szabó Bálint. Erről a Pesti Srácok számolt be. Szabó feljelentései nyomán már a fél városvezetést bíróság elé állították, sőt, el is ítélték első fokon, most pedig már Botka László érintettségét is vizsgálja a Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciógyanús ügyekben.

Szabó már huszonéves kora óta a közélet közelében tevékenykedik, a PS-nek elmondta, hogy volt már a Fiatal Baloldal Vas megyei elnöke, tagja volt az MSZP-nek, segített Gyurcsánynak, és a DK szegedi szóvivője is volt. Ekkor azonban fordulat állt be az életében, és mára már függetlenként, a Mindenki Szegedért Mozgalom színeiben politizál, és ennek színeiben fog elindulni a polgármesteri székért jövőre.

Közéleti tevékenysége az utóbbi években – konkrétan a Szeviép-ügy kirobbanása óta – alapvetően arról szólt, hogy a szegedi, illetve most már a hódmezővásárhelyi baloldali politikusok által szerinte megkárosított vállalkozók, családok mellé állt. Nyomoz és harcol, feljelentéseket ír, jobbára eredménnyel.

Szabó Bálint a Pesti Srácoknak elmondta, hogy bár Botka László igyekszik összemosni a Fidesszel az ügyvédet, sőt, a „Fidesz kutyájának”, valamint „Lázár kutyájának” nevezi őt, ő mégis civilként Szegedért a szegediekkel akar politizálni. Arról is beszámolt, hogy ma is még egy kiábrándult baloldalinak tartja magát, aki belátott a színfalak mögé.

A szegedieknek elegük van a pártpolitikai csatározásokból. Úgy látom, hogy éppen a pártpolitika az, ami foglyul ejtette a várost. Én ma már nem gondolkodom pártokban. Ugyanakkor véleményem szerint Szegedet újjáépíteni, újjászervezni nem lehet kormányzati támogatás nélkül.

Hozzátette, a Mindenki Szegedért Mozgalom saját programot készített Szegedért, a szegediekkel közösen, amelyet szoros kormányzati együttműködéssel és támogatással akar polgármesterként megvalósítani.

Szeged nem egy sziget, hanem Magyarország része, amely polgármesterének nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is együttműködni Magyarország kormányával és megválasztott miniszterelnökével

A Pesti Srácok kérdésére az ügyvéd elmondta, hogy mi történt, ami miatt kiábrándult a szocialistákból, és most már velük szemben politizál:

„A Szeviép-ügy volt az első alkalom, amikor először igazán beláthattam a színfalak mögé, és nem tetszett, amit láttam. Számomra világossá vált, hogy Szegeden minden látszatsiker vagy fejlesztés, beruházás mögött becsapott és megkárosított családok százai vannak. Én a mai baloldalnak nevezett konglomerátummal semmilyen közösséget nem tudok vállalni, mert velejéig romlott és korrupt.”

Elmondta azt is, hogy szerinte volt párttársai mindvégig közreműködtek a közpénz lenyúlásában.

Mondom ezt úgy, hogy 2006-ban, sőt, még 2010-ben is Botkára szavaztam. Aztán kinyílt a szemem. Ma már nem a polgármesteri székben, hanem bilincsben, majd a rácsok mögött látnám szívesen.

Szabó az elmúlt években számtalan feljelentést tett korrupciógyanús ügyekben szocialista politikusok és nagyvállalkozók ellen, akik a szocialista városvezetés udvari beszállítóiként működtek. Szabó feljelentése nyomán indult el a Szeviép-ügy, a parkolási botrány, és legutóbb a K'Art-ügy politikai szála is.

„Büszke vagyok rá, hogy Botka László börtönválogatottjához személyesen 6+1 fővel sikerült hozzájárulnom. Hiszen a volt Szeviép-vezetők, Szeged alpolgármestere, főjegyzője és polgármesteri kabinetvezetője ma már első fokon elítélt emberek. Ide sorolnám Czeglédy Csabát, aki szintén ennek a szocialista börtönválogatottnak a tagja. Úgy vélem, abban is van némi részem, hogy ellene is lassan vádat emelnek, miközben már egy éve a szegedi börtön vendégszeretetét élvezi. Ezek az emberek több milliárd forintot loptak el az adófizetők pénzéből, amit hosszú éveken át büntetlenül ki is élvezhettek. Itt az ideje, hogy ez a korszak végleg lezáruljon.”