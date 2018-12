Újabb Jobbik-botrány: Vona Gábor fizetés nélkül vitt el könyveket a boltból

Újabb kínos ügybe keveredett Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke. Ezúttal nyilvánosan szólították fel Facebook-oldalán, hogy fizesse ki azokat a könyveket, amelyeket a volt pártelnök fizetés nélkül vitt el egy könyvesboltból, azzal az ígérettel, hogy majd rendezi a tartozását. De erre azóta se került sor - számolt be az esetről a Ripost.

Vona Gábor, jó szokásához híven, továbbra is lépten-nyomon kínos ügyekbe keveredik, hiába vonult vissza - látszólag - a pártpolitizálástól.

Most épp Facebook-oldalán, nyilvánosan szaladt bele egy csúnya pofonba.

Történt ugyanis, hogy Vona, mint "trendi" közszereplő, csatlakozott a legújabb divathullámhoz, és könyveket ajánlott a Facebook-oldalán a követőinek.

Igen ám, csak kiderült, hogy a könyv, amit, a magát óriási értelmiséginek beállítani szándékozó Vona posztolt, egy olyan könyv, amit a pártelnök annak idején nem fizetett ki.

Azt állította ugyanis, hogy nincs nála pénz, otthon felejtette a pénztárcáját. Persze megígérte, hogy másnap beviszi a több ezer forintos vételárat - legalább 9-10 ezer forintról van szó -, csakhogy erre aztán sohasem került sor. Vajon, ha a bolt tulajdonosa kamatot számolna, mennyi jönne ki?

Nos, erre a kiegyenlítetlen számlára hívta fel a figyelmet a könyvesbolt tulajdonosa. Így írt a politikus Facebook-oldalán:

Kedves Gábor! A Fehérlófia Könyvesboltban választottad ezt a könyvet, egy másikkal együtt, de a fizetés előtt derült ki, hogy nincs nálad a pénztárcád... Mondtad, hogy majd bejössz megint, és akkor hozod az árát! Sajnos elfelejtetted rendezni... privátban küldöm a bankszámlaszámot :)"

Egy kommentelő ironikusan hozzá is fűzte a rendkívül ciki szituációhoz, hogy Ahogy ezt az ígéretét, úgy tartotta be a többit is

A bejegyzést egyébként a Jobbik volt soproni elnöke, a Moby Dick zenekar basszusgitárosa, Gőbl Gábor írta, aki amúgy a Fehérlófia Könyvesbolt üzemeltetője és neves sportmenedzser egy személyben.

Gőbl Gábor nyáron jelentette be, hogy a teljes soproni Jobbik-alapszervezettel együtt kilép a pártból.

Nem vállalhatjuk tovább "a szovjet időket idéző" pártirányítási módszereket, a leszámolásokat, a párt szakadását előidéző arrogáns vezetői döntéseket" - írták akkor.

Ahogy az szokás, az ellenzéki propagandasajtó azonnal az antiszemita Jobbik egykori elnökének védelmére sietett. A 24 meglehetősen ízléstelen cikkében sértődötten kéri számon a Riposton, hogy meg merte írni Vona pitiáner könyvlopását - mert ez így már lopás. De nincs min meglepődni, amióta a Jobbik a baloldalhoz dörgölőzik, azóta nekik mindent szabad, ezt láttuk Szávay István gusztustalan antiszemita botrányakor is.