A munkaidőszabályok ellen tüntetnek a Gyurcsányhoz köthető szakszervezetek

A szakszervezetek a tiltakozó demonstrációt a többi között a munkaidőkeret egy évről három évre emelése és a rendkívüli munkaidő éves keretének 250 óráról 400 órára növelése miatt szervezték – írja a Magyar Idők.

A Gyurcsány Ferenchez köthető szakszervezetek emberei a fővárosi Jászai Mari téren gyülekeztek, majd elindultak a Szent István körúton a Nyugati pályaudvar felé.

A tüntetők a Kossuth Lajos téren beszédeket hallgatnak meg.

Önként vállalható csak a több túlóra

Önkéntes túlmunkát vállalhatnának a dolgozók a munka törvénykönyvét módosító javaslat végleges szövege szerint, tehát a munkaadó és a munkavállaló egyéni megállapodásához kötnék a jelenleg is elrendelhető, évi 250 órán felüli, további, a mostani 50 helyett 150 órára növelt további túlórázás lehetőségét. A kormány és a kamara szerint életszerű a módosítás, mert jelenleg az sem tud több munkát vállalni, aki akarna. A szakszervezetek bírálják a javaslatot, ugyanakkor a Gyurcsányékhoz is köthető Magyar Szakszervezeti Szövetség mai demonstrációjának felhívásában az ellenzék politikai céljait is kiszolgálja, felhasználva a munkavállalót.