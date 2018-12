Elmenekült Botka az Echo TV riportere elől - videó

Elmenekült az Echo TV kamerái elől Botka László. Az Informátor című műsor stábja Szegedre látogatott, ahol az önkormányzat és a Szeviép kapcsolatáról szerették volna kérdezni a polgármestert, a Szeviép ugyanis jócskán ki volt tömve Szegedről származó közbeszerzésekkel. A cég vezetői közel 11 milliárd forint kárt okoztak, és 400 kis- és középvállalkozást tettek tönkre azzal, hogy nem fizették ki őket. November végén mindhárom cégvezetőt első fokon börtönre ítélték. Szóval bőven lett volna miről beszélnie a polgármesternek, de helyette inkább beszaladt a kapun.

Ahogy azt korábban az Origo is megírta, a szegedi cég mind a szegedi városházáról, mind pedig a szocialista kormányoktól számos nagy értékű közbeszerzést nyert el, ami főképp azért kínos, mivel Botka László polgármester a botrány kirobbanása után igyekezett úgy beállítani, mintha semmi köze nem lett volna a városvezetésnek a botrányhoz.

Nem sok sikerrel.

Utóbb azonban kiderült, hogy a cég 33 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert, amelyből 21 milliárdot Szegedről kaptak, de jutott nekik a szocialista kormányok idején számos egyéb állami megbízás is.

Mindezek miatt érthető, hogy az Informátor riporterei beszélgetni szerettek volna Botkával, hogy milyen is volt a cég és az önkormányzat kapcsolata. Illetve szerették volna, ha mesél arról, hogy melyik most már első fokon elítélt cégvezetővel volt jóban. De arról is kérdezte volna Szarvas Szilveszter Botkát, hogy hova tűntek a Szeviép milliárdjai.Azonban Botka válasz helyett inkább elmenekült.

Íme, a teljes adás:

(Botka futása 13:30-tól látható)