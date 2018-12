Püspökké szentelték Mohos Gábort

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek püspökké szentelte Mohos Gábor pápai káplánt szombaton az esztergomi bazilikában.

A szertartást vezető bíboros mellett a társszentelők Ternyák Csaba egri érsek és Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa voltak.