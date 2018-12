Vágó István "kvízprofesszor", és a jobbikos Szávay István után Hommonay Gergely is eljutott a mélypontra. Újult erővel folytatódik az Ellenzéki Antiszemita Hetek.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a nyugat-európai baloldali pártok körében egy új típusú antiszemitizmus kezd formát ölteni, erre holland, brit, és spanyol példákat is lehet hozni. Nagyon úgy néz ki, hogy itthon is kezdi felütni a jelenség a fejét (bár a szocialista állampárt is meglehetősen ambivalensen viszonyult a zsidó polgárokhoz), az utóbbi időben több ellenzéki politikus is antiszemita nyilatkozatot tett. Vágó István februárban arról értekezett, hogy nem nagyon tudja elviselni a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, a szertartásaik nem hatják meg, és semmi közösséget nem érez és nem is akar érezni velük kapcsolatban. Jókora botrány lett a dologból, a bukott kvízprofesszor próbálta menteni a menthetőt, nem túl nagy sikerrel, rendesen ráégett a dolog. A sort Szávay István, a Jobbik korábbi parlamenti képviselője folytatta, aki bajtársai előtt azzal dicsekedett, hogy megvert egy zsidó nőt, és elferdítette a heftijét. A történet végeredménye ismert: a politikus egy hét késéssel lemondott mandátumáról, azonban pártjából egyelőre még nem lépett ki. Ráadásul a sorosista hvg kisújságírója Szávay István mellé állt. És ha valaki azt hitte volna, hogy ezzel vége szakadt az ellenzéki antiszemita megnyilvánulás-sorozatnak, óriásit tévedett. Az Ellenzéki Antiszemita Hetek újult erővel dübörög.

Hommonay Gergely: Minden rabbi kövér

Az ellenzék új reménysége, a nőstény macskája nevében beszélő Hommonay Gergely közösségi oldalán egy zsidó kislánynak a Mikuláshoz írt levelét osztotta meg, és kommentálta. "Kedves Mikulás! Tudod, más vallású vagyok, de ugyanúgy hiszek és szeretlek téged <3 Ez a szarvas Rudolf, az egyik szarvasod. Remélem megmutatod neki, de a többit is imádom" - olvasható a minden romlottságtól mentes, tündéri levél, amelyben a szakállas, ajándékokat osztogató bácsit rajzolt formában is megörökítette. Váratlanul kedves húzás lett volna Mikulás-napra ennek a levélkének a megosztása Hommonaytól, csakhogy ezúttal sem bírta ki, hogy ne kommentálja a dolgot.

A hajnali fél ötkor közzétett bejegyzésében úgy kezdte, hogy "az ünnep nem sziahellópuszi..., hanem napokig tartó kemény eszem-iszom". Ezt követően valamilyen oknál fogva rákanyarodott a rabbik testsúlyának kérdésére, és feltette a kérdést:

hány sovány rabbit láttál már?

Úgy látszik, hogy a Hommonay-féle speciális univerzumban minden vallási tanító kövér, mégpedig azért, mert dínom-dánomoznak. A Jobbik megmaradt radikális szárnya is tanulhatna ebből a gondolatmenetből, de ez mind semmi, Hommonay ezt is képes volt fokozni. Személyes meggyőződése szerint egy átlag ember onnan veszi észre, hogy purim van, hogy

tele van a Facebook faluk szakállas részeg transzvesztiták fotóival.

Az értelmezhetetlen gondolatok a zsidóságnak arra az egynapos ünnepére vonatkozik, amikor a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmeneküléséről emlékeznek meg. Amúgy a Purim név a "sorsvetést" jelentő pur szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit a zsidókra, hogy kiirtsa őket.