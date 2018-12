Vona keresztfia lemondott minden tisztségéről, és kilépett a Jobbikból

Meglepő módon az új Jobbik egyik emblematikus politikusa, Szotyori-Lázár Zoltán szolnoki képviselő is bedobta a törülközőt, és otthagyta a Jobbikot. Közösségi oldalán jelezte, lemond a pártban betöltött valamennyi tisztségéről, és a szervezetből is kilép. Döntését nem indokolta meg, azonban homályosan úgy fogalmazott a pártban maradtaknak, hogy "sok-sok bátorságot kíván ahhoz, hogy véget vessenek a szervezetre rátelepedő, élettapasztalat nélküli, következményeket megúszó emberek túlhatalmának". A sikertelen néppártosodás egyik kulcsfigurája, Vona Gábor bizalmasa, családi barátja is a távozás mezejére lépett. Teljes döbbenet.