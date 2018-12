Még több támogatást kapnak a családok

Jövőre minden eddiginél több forrást fordít a kormány a családokra, és további jelentős lépések várhatók, amennyiben a magyar emberek a nemzeti konzultáción megerősítik a kormány elképzeléseit – közölte a család- és ifjúságügyi államtitkár abban az interjúban, amelyet a Zalai Hírlap közölt hétfőn.

Novák Katalin elmondta, hogy a kormány évről évre egyre többet fordít a családokra, jövőre már a 2010-es összeg dupláját. Az államtitkár hozzátette, hogy

a családokat érintő kérdésekkel foglalkozó nemzeti konzultációban már több mint 700 ezren juttatták vissza a kérdőíveket.

Novák kivételes lehetőségnek nevezte, hogy a magyar emberek véleményt mondjanak, és meghatározzák a családpolitika jövőbeli irányát.

Meghatározó lesz a kormány döntéseire, hogy milyen válaszok érkeznek a kérdésekre. Minden feltétel adott ahhoz, hogy 2019-ben tovább bővítsük a családtámogatási rendszert, új támogatásokat vezessünk be, hiszen jövőre minden eddiginél többet, 2000 milliárd forintot is meghaladó összeget fordítunk a családokra – jelezte az államtitkár.

A családbarát kormányzás eredményei már látszódnak, ugyanis 20 éve nem volt ilyen magas a gyermekvállalási kedv, 50 ezer fölé emelkedett az esküvők száma, továbbá csökkent a népességfogyás és a csecsemőhalandóság.