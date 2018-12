Apja erőszakolhatta meg a ceglédi 4 éves kislányt

A Cegléden élő román család azért vitte kórházba a 4 éves lányukat, mert ráesett egy több száz kilós súly. A kórházban kiderült, hogy a gyereket megerőszakolták. A rendőrség most szexuális erőszak miatt őrizetbe vette a kislány apját.

A kislány 36 éves apját ma a rendőrség gyanúsítottként kihallgatta és őrizetbe vette, és javasolták az előzetes letartóztatását.

Ahogy azt korábban megírtuk, a kislányt azért vitték kórházba a szülei október elején, mert ráesett egy több száz kilós súly. A kórházban kiderült, hogy a gyereknek eltört a combcsontja, és vérzett a nemi szerve.

Egy nőgyógyász is megvizsgálta a kislányt, és megállapította, hogy megerőszakolták.

A rendőrség az eset után kihallgatta a családtagokat, az anya testvérét többször is, valamint hazugságvizsgálóval is vizsgálták.

A családtagok tagadták, hogy megerőszakolták a kislányt, elmondásuk szerint azért vérzett a nemi szerve, mert ráesett a nehéz súly.