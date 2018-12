A Bazilika előtti adventi vásáron forgatott az Origo stábja, és külföldi turistákat kérdeztek arról, mennyire érzik biztonságban magukat Budapesten. Mindenki azt mondta, hogy itt biztonságban van - többen azt is mondták, hogy éppen ezért jöttek pihenni Magyarországra, mert itt nem félnek. Látják a rendőröket és a vásárok környékén a betonblokkokat, de úgy érzik, nem zavarja a vásár nyugalmát. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő azt mondta az Origónak, Magyarország biztonságos, és a rendőrök, katonák is mindent megtesznek az emberek biztonságáért. Több rendőr van a vásárokban, mint amennyit látni lehet, hiszen egy részük civil ruhás. A tegnapi strasbourgi terrortámadás is megmutatta, hogy bármikor lecsaphatnak a szélsőséges terroristák.