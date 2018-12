A magyar ellenzékiek bohócot csináltak magukból az Országgyűlésben, agresszív viselkedésük nevetségességbe torkollott - értékelte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a szerdai parlamenti történéseket újságíróknak.

Kocsis Máté kijelentette, hogy példátlan a magyar Országgyűlés elmúlt 28 éves történetében az, ami szerdán történt, az, ahogy ellenzéki képviselők, főleg jobbikos huligánok és liberális anarchisták a fizikai atrocitásoktól sem riadtak vissza.

Az ellenzéki képviselők megpróbálták mindenáron a Országgyűlés, a legfőbb népképviseleti szerv működését agresszióval megakadályozni - mutatott rá a frakcióvezető.

A frakcióvezető kérdésre azt mondta, hogy semmiképpen sem maradhat következmények nélkül az, ami ma történt.

Értékelése szerint a történtek, amelyek néhány méterre zajlottak a Szent Koronától, teljes mértékben méltatlanok az Országgyűléshez.

Külön érdekesség, hogy mindezt azok a szocialisták követték el, akik a kormányzásuk idején egymillió embert tettek munkanélkülivé és kétszeresen adóztatták a munkásokat - jegyezte meg Kocsis Máté, aki szerint a képek magukért beszélnek, mennyire komolyan vehető és mennyire figyelemre érdemes az ellenzék. Az, hogy történt-e olyan esemény, ami indokolttá teszi a büntető törvénykönyv elővételét, szakértőknek meg kell vizsgálni. Fennáll annak az esélye, hogy akár bűncselekmény is történt - jegyezte meg a fideszes politikus, aki rámutatott, hogy nem tartozik a normalitás kategóriájába, az, ha a magyar Országgyűlés munkáját erőszakkal megakadályozzák, ahogy az sem, ha a levezető elnököt nem engedik a helyére ülni.

Semmiképpen sem maradhat következmények nélkül az, ami ma történt. A mindenkori parlamentben megengedhetetlen ez a tróger, bunkó, agresszív, közönséges viselkedés - nyilatkozta kérdésre válaszolva a Fidesz frakcióvezetője, aki kitért arra is, hogy a kormánypárti képviselők az esküjükhöz híven teljesen nyugodtan és méltóságteljesen jártak el, nem engedték meg, hogy az ellenzék a szocialisták vezetésével bolondokházát csináljon a magyar Országgyűlésből.

Kocsis Máté pontról pontra cáfolta az ellenzék állításait. Így azt, hogy a túlórát három évente egyszer fizetnék ki. Ez nem igaz, a törvény szerint ezután is havonta kell majd kifizetni. Nem igaz az sem, hogy több száz túlórára kényszerítik az embereket. Kocsis kiemelte, semmilyen kényszerről nincsen szó, minden egyes túlóráról a munkavállaló dönt, az ő személyes beleegyezése szükséges hozzá.

A frakcióvezető cáfolta azt is, hogy sokkal több túlóra válna lehetővé, mint más európai országokban. Ez is egy baloldali, ellenzéki hazugság, az uniós irányelv 416 óra túlórát enged meg, amelyet több uniós országban bevezettek. Ez több, mint az új magyar szabályozás - hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

A szakszervezetek jogai sem csorbulnak, az erre vonatkozó állítás régi, kommunista vezetők mantrája, akik meglepő módon még mindig uralják a szakszervezetek egy bizonyos részét. A szakszervezetek jogai változatlanok maradnak, ahhoz nem nyúlnak. Szintén nem igaz, hogy hatnapos lesz a munkahét - mondta Kocsis, hozzátéve: a kormány munkahete hat napos, de ezt nem kívánja kiterjeszteni törvényben az ország valamennyi munkavállalójára. Ez az állítás egy olcsó, egyszerű hazugság, egy baromság. Aki veszi a fáradtságot, és elolvassa a jogszabályt, világossá válik, a Fidesz mond igazat, az ellenzék pedig hergeli az embereket. Azt kérjük, ezt ne tegyék!

- mondta Kocsis, aki arra reagálva, hogy az ellenzék szerint nem volt jogszerű a szavazás, azt mondta: Az nem volt jogszerű, hogy a levezető elnököt, aki az Országgyűlés szavazó tagja, meggátolják a képviselői jogai gyakorlásában. Ezzel szemben jogszerű volt a szavazás lebonyolítása, erre a voksolási rendre, technikai megoldásra éppen azért volt szükség, mert a levezető elnök csak a helyéről tudott szavazni. A parlamentben pedig nem a kártyák szavaznak, hanem a képviselők, nincsen igazuk az ellenzéki képviselőknek abban sem, hogy a kártya igazolná a képviselő jelenlétét. Ez segít igazolni, de nem önmagában teszi ezt.