Brüsszelben megkísérlik elnyomni a bevándorlásellenes hangokat

Brüsszelben megpróbálják elnyomni a bevándorlásellenes hangokat - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán az Európai Parlament székháza előtt tartott sajtótájékoztatójának helyszínén ott volt a Magyarországról Brüsszelbe érkezett, kisteherautóra szerelt mobil óriásplakát, amelyen Guy Verhofstadt liberális EP-frakcióvezető képe látható azzal az angol nyelvű felirattal, hogy "Százak haltak meg terrortámadásokban 2015 óta, de Guy Verhofstadt azt mondja: nincs bevándorlási válság. Ez ostobaság!".

Kovács Zoltán "biztos források" alapján arról számolt be, hogy míg az európai liberálisok nem is kértek és nem is kaptak engedélyt a magyar kormánynak szánt üzenetet bemutató, hasonló hirdetőtáblájuk útnak indításához Brüsszelben, a magyar autót korábban megállították a helyi hatóságok, és leszereltették róla a hirdetést, ami jó példája a kettős mércének és a bevándorlásellenes hangok elnyomását célzó kísérleteknek.

A magyar kormány által küldött kisteherautó péntekig fogja járni az utcákat a belga fővárosban.