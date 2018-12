Ide jutott az ellenzék: a csajok a pulpitus egyik oldalán szelfiznek

Miután az obstrukció nem jött be, erősíteni akart az ellenzék: a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény szerdai szavazása előtt lezárták a házelnöki pulpitus feljáratait. „Az elnöki oldalról a csajokkal tartjuk a frontot” – büszkélkedik Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke az előre megtervezett az akcióval. A másik oldalon a Demokratikus Koalíció képviselői állják el az utat. Készülnek a szelfik, megy a Facebook-élőzés, tiszta gimis buli.

Az ellenzék – miután az obstrukicós terveik dugába dőltek – egészen extrém akcióval igyekszik ellehetetleníteni a magyar Országgyűlés munkáját, és a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény elfogadását:

a csajok pulpitusfoglalásával.

Minden magyar legnagyobb szerencséjére Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke közösségi oldalára feltöltött egy képet, amelyen egy végletekig elszánt női hadsereg látható, akik őrzik a pulpitus felé vezető utat (plusz Tordai Bence, nem világos, ő hogy került a csajok közé).

Nemcsak az ellenzéki nők, hanem a férfiak is akcióztak: a pulpitus másik oldalán Gyurcsány Ferenc pártjának képviselői állnak, személy szerint Gréczy Zsolt, Vadai Ágnes, Székely Sándor és Hajdu László képezi a torlaszt.

Csak a szabályokkal nem voltak tisztában

A szokásásnál is kínosabb égés lett az akció vége, ugyanis miközben az ellenzéki képviselők teljes erővel fütyültek, szelfiztek, kurjongattak, Kövér László házelnök nem a pulpitusról, hanem a saját helyéről nyitotta meg az ülést, aminek a levezetését át is adta Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének, aki szintén a helyéről vezeti jelen pillanatban is az ülést.

A kudarcból felocsúdott ellenzéki honatyák miután rájöttek, hogy elfelejtettek tájékozódni az ülés vezetésére vonatkozó szabályokról, a KDNP-s politikus előtt kezdtek el gyülekezni síppal a szájukban, mobiltelefonnal a kezükben, azonban nem tudják akadályozni a parlamentet a munkájában. Latorczai Jánost frakciótársai körbeállják, így az egyre feszültebb ellenzékiek nem férnek a közelébe.