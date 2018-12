Előállították a Momentum füstbombázó alelnökét, a propagandasajtó mentegeti

Hivatalos személy elleni erőszak miatt előállították a rendőrök Donáth Annát, a Momentum alelnökét. A ma esti rombolást és erőszakot a Momentum szabadította el, Fekete-Győr András dobta el az első füstgránátot, ahogy arról beszámoltunk. A momentumosok már tegnap is randalíroztak és ma is többen dobáltak füstbombákat a rendőrökre. egy videófelvétel szerint Donáth Anna is erre készült, közvetlenül a rendőrök előtt. Ekkor könnygázt vetettek be a rendőrök és behúzták, majd előállították Donáth Annát. Az egész este legjellemzőbb eseménye talán az, hogy Soros-blogja, a 444 azonnal védeni kezdte Donáthot, mondván még el se dobta a füstbombát (legalábbis ezt), a rendőrök máris elvitték. Mintha füstbombázni a demokratikus szabadságjogok része lenne.