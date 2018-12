Orbán Viktor: Viharos vita a migrációról az EU-csúcson - videó

Viharos körülmények között sikerült visszaverni azt a támadást a brüsszeli csúcstalálkozón, amely arra irányult, hogy több pénzt, több jogot kapjanak a migránsok – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltett videóban.

Közölte: a brüsszeli csúcs békésnek indult, joviális tanácskozásnak tűnt, de viharosra sikeredett.

Orbán Viktor ismertetése szerint Magyarországot a migráció kapcsán több ország is megtámadta, és egy utolsó akciót vezettek annak érdekében, hogy azokat a célokat, amelyekkel a migránsokat be tudják hozni az Európai Unióba, most áterőszakolják a miniszterelnökök tanácsülésén.



"zért mondom hogy utolsó kísérlet, mert hamarosan európai választások lesznek, és a dalnak vége lesz – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, most még volt egy nagy támadás: több pénzt, több jogot a migránsoknak, és visszaszorítani azokat az országokat, amelyek nem kérnek a migrációból.

Ezt a támadást viharos körülmények között sikerült visszavernünk, a tanácskozás még folytatódik – tette hozzá Orbán Viktor.