Soros provokátorai nem akarnak mást, csak rongálni

Az elmúlt napokban mindenki számára világossá vált, hogy a budapesti utcákon randalírozó szélsőbaloldali aktivisták számára a legfontosabb, hogy rongáljanak és balhézzanak. A városban több milliós kár keletkezett az őrjöngésük miatt, miközben még a karácsonyfát is megtámadták a Kossuth téren, valamint a szegény gyerekeknek szánt szánkókat is felgyújtották Soros György álciviljei. Mindezek mellett keresztényeket gyalázó rigmusokat skandáltak. Eddig 51 személyt állított elő a rendőrség, köztük nem meglepő módon két külföldit és 11 büntetett előéletű randalírozót.

Mindenki előtt világossá vált, hogy az elmúlt napokban utcára vonuló provokátorok, ellenzéki politikusok és balliberális propagandisták kifejezetten a rendbontásban, a zavarkeltésben és az erőszakban érdekeltek. Eddig a rendőrség 51 személyt állított elő, 13-at őrizetbe vett. Az ellenzéki csürhe őrjöngésében pedig 14 rendőr sérült meg. Úgy tudjuk, az előállítottak között két külföldi is van: egy belga férfi és egy német nő. A Magyar Idők információi szerint a férfi a Soros-hálózat tagja.

Tudatosan támadnak Sorosék

A külföldiek jelenléte a keresztényellenes utcai őrjöngésben egyértelműen azt mutatja, hogy a mostani ellenzéki akció nem spontán, hanem eltervezett, tudatos provokáció. Beszámoltunk arról, hogy az elmúlt napokban ismét akcióba léptek Soros György magyarországi álcivil szervezetei. Míg korábban csak tüntetéseket szerveztek, addig most már a nyílt erőszak eszközéhez nyúltak. A bevándorláspárti tőzsdespekuláns emberei még a karácsonyfát is megtámadták a Kossuth téren, majd kukákat gyújtogattak a vandál politikai aktivisták.

Az őrjöngő randalírozásnak semmi köze a megfogalmazott célokhoz, nem véletlen, hogy a tüntetéseket a Soros-egyetemhez kötődő szervezetek hirdetik meg. Az elsöprő többség a Soros-egyetem melletti tüntetésekről volt ismerős, és ma is ők hirdették meg a folytatást a Facebookon. Jól látszik, hogy Soros szervezetei az agressziótól és a törvénytelenségektől sem riadnak vissza, ha az érdekeiket veszélyben látják. A Soros-szervezetek befolyását jól mutatja, hogy nyíltan kiállt a demonstráció mellett az amerikai tőzsdespekuláns egyik legfőbb szövetségese, Judith Sargentini is.

De nézzük is meg, hogy milyen eredménye is volt a Soros-zsoldosok elmúlt napokbeli őrjöngésének. Szerdáról csütörtökre virradóra:

A nemzet karácsonyfája körüli szánkókerítést részben elbontották, a rajta lévő díszvilágítást elszaggatták. A karácsonyfa drótköteles kikötését eltávolították. 20 darab szánkót elloptak, volt olyan, amit felgyújtottak.

A Kossuth tér délkeleti részén frissen telepített növényeket kitépkedték.

Az Agrárminisztérium előtti füves területen tüzet gyújtottak, padot, térköveket rongáltak meg.

A padokat elvitték és összedobálták.

Megrongálták a nemzet lobogóját.

Megrongálták a Parlament épületét és előtte a Nemzet Főterét.

Folyamatosan tojásokkal, üvegekkel dobálóztak.

A rendőrök eddig összesen 51 embert állítottak elő, 13-at őrizetbe vettek. Valószínűleg kezdeményezik az előzetes letartóztatásukat. Csak csütörtökön este négy embert vittek el hivatalos személy (vagyis a rendőr) elleni erőszak miatt. 284 embert igazoltattak, lehetséges, hogy a bizonyítékok alapján később közülük többek ellen eljárást kell indítani.

Eddig összesen 14 rendőr sérült meg. Az előállított 51 emberből 11 büntetett előéletű, voltak köztük tolvajok, garázdák és droggal kapcsolatos bűncselekményt elkövetők is. Van köztük olyan is, aki a Soros-egyetem hallgatója.

Magyarország lejáratása a cél

Az elmúlt két nap eseményeiből világosan látható, hogy a bevándorláspárti Soros-hálózat szervezi az erőszakos tüntetéseket Budapesten – erről Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Nekik egy a lényeg: a balhé és a provokáció, semmit sem tisztelnek, számukra semmi sem szent. Tudatosan, előre tervezetten és erőszakosan provokálják a rendőröket – értékelte az eseményeket a kormánypárti politikus.

Hidvéghi Balázs szerint ezeken a tüntetéseken ugyanaz az 1000-1500 ember vesz részt, akiket a Soros-hálózat korábbi politikai rendezvényein már láthattak. Rámutatott: a csütörtöki tüntetés egyik szervezője Pósfai István volt, aki a Soros-egyetem melletti demonstrációkat is szervezte, de olyan ismert Soros-aktivistákat is láthattak a rendbontók között, mint Gulyás Márton vagy Fekete-Győr András, sőt, az is kiderült, hogy külföldi Soros-zsoldosok is vannak a randalírozók között. Csütörtökön több beszámoló szerint az első füstgránátot Fekete-Győr András dobta el, elindítva ezzel az erőszakot a Kossuth-téren.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Soros-hálózat a „tőlük már jól ismert erőszakos eszközöket veti be, és csak ürügyet kerestek ahhoz, hogy politikai balhét csináljanak, és megrendelésre rossz hírét keltsék Magyarországnak”. Törnek-zúznak az utcákon, és azért provokálják a rendőrséget, hogy le tudják járatni hazánkat. Láthatóan a Soros-hálózat semmit sem tisztel: sem a magyar emberek döntését, sem a törvényeket, sem a rendőröket – fogalmazott.

Kommunisták is csatlakoztak

Az is kiderült, hogy a különféle demonstrációkon anarchisták és szélsőbaloldaliak balhéznak. Ők nem foglalkoznak a magyar emberek érdekeivel, csak a rendbontás érdekli őket. A Vadhajtások által készített képek alapján a tüntetők között a szélsőbaloldali Antifa-mozgalom tagjai, magukat anarchistának kikiáltó demonstrálók, vörös csillagos pulóvert viselő kommunisták is voltak.

Ezek után nem csoda, hogy a külföldről szervezett tüntetők célja a balhé és a zavarkeltés. A Soros-zsoldosok nem törődnek az emberek érdekeivel, csak provokálni akarnak.