Fáklyákkal szállnak szembe a pusztító sötétséggel és a zsigeri gyűlölettel

„Mondjunk közösen, együttes erővel nemet a keresztények ellen elkövetett támadásokra! Mondjunk nemet a keresztény szimbólumok folyamatos kigúnyolására!” – nyilatkozta az Origónak Bagi Barna, a Fáklyagyújtás az üldözött keresztényekért elnevezésű megmozdulás főszervezője. A Fidelitas mindenkit vár jövő hétfőn 18 órára a belvárosi Egyetem térre, aki megelégelte a világon teret nyerő keresztényellenességet. Egy a gyertya, egy a cél.

A húszas évei közepén járó Bagi Barna és társai második alkalommal szervezik meg a kereszténység egyik legnagyobb és legszebb ünnepe, a karácsony előtti figyelemfelhívó megmozdulásukat. A Fidelitasban tevékenykedő fiatalok célja egyértelműen az, hogy felhívják a hazai közvélemény figyelmét arra, milyen hátrányokat szenvednek el szerte a világban azok a keresztények, akik vállalni merik vallásukat. Azt a hazai közvéleményt, amely számára minden eddiginél kézzelfoghatóbbá vált a jelenség az elmúlt napokban. „Basszátok meg Jézust, faszfejek!” – ez csak egy megjegyzés a sok közül, amelyet számtalan követett a szélsőbaloldali tüntetők részéről. A Soros-hálózat által irányított agressziónak

a keresztény szimbólumok is áldozatul estek, elég csak a Kossuth téren felállított karácsonyfa elleni támadásra gondolni. „Mondjunk közösen, együttes erővel nemet a keresztények ellen elkövetett agresszív támadásokra! Mondjunk nemet a keresztény szimbólumok folyamatos kigúnyolására” – nyilatkozta Bagi Barna az Origónak, reflektálva az elmúlt napok eseményeire. Hozzátette, a Fidelitas mindenkit vár

jövő hétfőn 18 órára a belvárosi Egyetem térre, aki megelégelte a világon és a hazánkban teret nyerő keresztényellenességet.

Kukagyújtogatás helyett keresztények melletti kiállás

„A világ országaiban havonta több mint 300 keresztényt gyilkolnak meg a Krisztus-hitéért, több mint 200 templomot és keresztény műemléket pusztítanak el, és közel 800 erőszakos cselekményt követnek el hívő emberek ellen” – olvasható a rendezvény Facebook-oldalán, ahol Bagi mellett Böröcz László, a Fidelitas elnöke, fideszes parlamenti képviselő, valamint Sinkovics Krisztián sorosksári képviselő is szervezőként van feltüntetve. Utóbbi az Origo megkeresésére azt nyilatkozta, hogy „a napokban láthattuk, hogy a végső elkeseredésükben már semmitől vissza nem riadó ellenzéki anarchisták rongáltak, provokáltak, rendőrökre támadtak, lábbal tiporták keresztény értékeket”.

Nekünk mást jelent az advent.

– tette hozzá Sinkovics. A fiatalok felhívásukban kiemelik továbbá, hogy a

világon ma öt vallási okból üldözött embertársunk közül négy keresztény.

A világon 38 olyan ország van, ahol lábbal tiporják a vallásszabadságot. 2018-ra az érintett országokból 17-ben egyértelműen romlott a helyzet, miközben a világ továbbra is csendben hallgat” – teszik hozzá. Bagiék kérése az, hogy mindenki vigyen magával egy mécsest, amit aztán el tudnak helyezni a helyszínen. Az esemény Facebook-oldaláról kiderül, hogy a megmozduláson beszédet fog mondani Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője, és Böröcz László.

Újpalotáról indult a kezdeményezés

„Az ötlet három évre nyúlik vissza, amikor a XV. kerületi Fidelitas megemlékezést tartott Újpalotán, a Boldog Salkaházi Sára Plébánián” – meséli Bagi Barna az Origónak, honnan származik a megemlékezés gondolata. „Nálunk egy jól szerveződött vallási élet működik, melynek a csíráit Beller Imre vetette el két évszázada. Megvalósult két hiánypótló projekt is, hiszen a Kádár-rendszerben az Újpalotai lakótelepet plébánia nélkül építették fel. 2008-ban katolikus, idén református templom is épült” – fűzte hozzá. Bagi kitért arra is, hogy Rákospalotán tanított továbbá Boldog Sándor István szalézi rendi szerzetes, akit kivégeztek a kommunisták, itt temették el Bauer Sándort, aki nemzeti színű karszalagot feltartva felgyújtotta magát a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél, és itt született Antall József, aki hívő miniszterelnökként '93-ig küzdött a kommunisták ellen. A fő lökést az adta számára, hogy a külföldi hírekből jól láthatóvá vált számára a tendencia, miszerint növekedésnek indult a keresztények elleni atrocitások száma.