Újra hazudott az álhírgyár, a rendőröket a tüntetők ellen hergelik

Tételesen cáfolja a fake news médiaoldal, az Index állításait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Az álhírgyártás hazai koronázatlan bajnokai ugyanis, most épp arról írtak egy cikket, hogy a vezetőik nem hagyták meg a rendőröknek a választás szabadságát, hogy szabadidőben vagy pénzben szeretnék a túlmunkát lecsúsztatni. Az oldal azt is hazudta, hogy 55 ezer túlórából csak 7 ezret hagytak pénzben kifizetni, a többit pedig szabadságként kellett kötelezően kivennie az érintetteknek. A Rendőr-főkapitányság mindkét állítást cáfolta. Az időzítés is érdekes, hiszen pont a tüntetések idején kellett kijönni ezzel a hírrel az álhírgyárnak, hogy hergeljék, dühítsék a rendőröket. Hiszen, mint tudjuk, a balliberális oldal persze "független", és politikai célokat sem szolgál.