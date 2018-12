Kiderült, hogy minden második tüntető, akit őrizetbe vettek, bűnöző

Eddig is tudni lehetett, hogy a Budapestet feldúló provokátorok Soros emberei, és nagy arányban bűnözők. Most kiderült, hogy minden második előállított ember büntetett előéletű. Korábban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elítélt embert is őrizetbe vettek a fővárosi tüntetések után - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szombaton az MTI-vel. Arról is beszámolt a szóvivő, hogy az előállítottak közül 11-en voltak már korábban is büntetve. A szerdai tüntetés után két külföldi állampolgárt: egy németet és egy belgát is előállítottak. A három nap alatt 15 rendőr sérült meg.