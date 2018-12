Erőszakra buzdított a Momentum egyik vezetője - hangfelvétel!

Ennyit arról, hogy nem akarnak erőszakoskodni a tüntetők. Az Origo birtokába jutott hangfelvétel bebizonyítja, hogy a demonstráció főszervezői szándékosan szítják az erőszakot és rombolást híveik körében. Nemes Balázs, a Momentum pécsi elnöke, a pénteki demonstráción elszólta magát, és elmondta, hogy ő úgy érzi nincs más eszközük csak az erőszak. Az utána felszólaló Hadházy Ákos rá jellemző álszent, burkolt farizeussággal, csak annyit mondott, hogy "nem a beszéd, hanem a cselekedetnek van itt az ideje", valamint elmondta azt is, hogy "Nem biztos hogy mi is mindenben törvényesek leszünk." Láttuk ezt az elmúlt napokban, amikor feldulták híveikkel a karácsonyi készülődésben lévő fővárost. Nemes Balázs már korábban is lebukott szélsőséges, agresszív nézeteivel, amikor a homoszexuálisok megdobálásáról beszélt egy hangfelvételen, de antiszemita gondolatokat is megfogalmazott.