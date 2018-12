A 444 számú, Soros-blog mártírgyártó különrovatot indított az elmúlt napok agresszív budapesti tüntetéseit követően. Mivel a rendőrség rendkívüli profizmussal, végtelen türelemmel kezelte az őket üvegekkel, füstbombákkal, tűzijátékkal dobáló néhány száz fős agresszív tömeget, így nagy sajnálatára nem tudott a 444 rendőri atrocitásokról, túlkapásokról készült felvételeket mutogatni, és azokat körbehordani a balliberális világsajtóban. Na de semmi gond, a 444 nevű Fake News gyár megoldja. Ha nincsenek, akkor gyártanak mártírokat.

A Soros-blog drámai cikkben számol be róla, hogy egy szegény, "forradalmár" srácot, aki amúgy csak úgy poénból letörte egy rendőrautó tükrét – amit maga is elismer -, a gonosz rendőrség megbilincselte, és betette a rendőrautóba, ahol elmondása szerint az egyik egyenruhás fojtogatta és ütlegelte.

A nagy szenvedéstörténetet persze képpel is igyekeztek alátámasztani, amelyen a földön hasaló srác éppen nevetgél a nagy „kínzásai" közepette.

Megszakad a szívünk érte, tényleg.

A 444 nagy tényfeltárói egy hangfelvételt is mellékelnek a cikkhez, amellyel aztán "bebizonyítják" az évszázad rendőrtúlkapását. Hiszen, az amúgy rongáláson kapott, és hallhatóan ittas fiatalember azt állítja rajta, hogy az egyik rendőr fojtogatta és ütlegelte. Persze, a "nagy verést" követően vígan provokálja a vele szemben intézkedő rendőröket.

No, de még ezenkívül is nagyon sántít a sztori:

A 444 ugyanis azzal kábítja a szűkös olvasótáborát, hogy a mártírnak kikiáltott fiatalember hátrabilincselt kézzel(!!) kiszedte a zsebéből a telefonját, és azzal elindította a hangfelvételt. Életszerű nem?Érdemes ezt pontosan is idéznünk, mert a „szakma csúcsán" lévő újságírókat csak úgy érdemes:

„A keze közben hátra volt bilincselve, de így is volt annyi mozgástere, hogy kipiszkálja a nadrágzsebében lévő telefonját és elindítson rajta egy hangfelvételt, majd a készüléket betuszkolja a dzsekije zsebébe."

Aham, és véletlenül nem írt meg még három SMS-t is hátrabilincselt kézzel??

No, de a mesedélután itt nem ér véget, ugyanis érdekes módon a fiatalember, Mohácsi Márk vádaskodásáról, valamint a rendőrök reakcióiról van felvétel, viszont a verésről, ütlegelésről, bezárásról éppen - milyen véletlen - nincs.

Micsoda pech. Pedig csak épp ennyi hiányzott a 444 acéllábakon álló sztorijához, és hogy leleplezzék a gonosz, ártatlan gyermekeket bántó rendőröket. Vagyis, ha jól értjük, akkor még éppen nem volt „annyi mozgástere" a fiatalembernek, hogy a fentebb a Soros-blog által felvezetett bűvésztrükköt bemutassa.

A 444 beszámol arról is, hogy a büszke szülő hogyan reagált a visszapillantó tükrökkel már hősiesen harcoló, és vélhetően már sok évet keményen dolgozó, 21 éves fiacskája akciójára egy jó kis diktatúrázás közepette, azonban bár az elmondásuk szerint súlyosan bántalmazták az ártatlan fiút, valahogy – tudomásunk szerint - se a srác, se az édesapja, se a 444 nem tett feljelentést.

Szép kis mese volt, csak épp így nem igaz.

Mi találtunk egy felvételt, ahol a fenti forradalmár látható, ahogy félmeztelenül táncikál másfél éve, az akkor még ellenzéki propagandatévéként üzemelő Hír TV riportere mögött, láthatóan rettegve a „diktatúra" komoly következményeitől. És hol máshol, mint a Soros-egyetem tüntetésén, Kálmán Olga műsorában.



Ismét kiderült, e rosszul sikerült provokáció leleplezésével, hogy is működik a Soros-propaganda. Vagyis: a rendőrautót megrongáló, a gördeszkájával a rendőrautó tükrét szándékosan letörő - és azt az ATV-nek egyébként el is ismerő - garázda, és minden bizonnyal részeg fiatalember, Mohácsi Márk provokálni akarta a rendőröket, de nem járt sikerrel. Soros blogja pedig egy hatalmas hazugságot kerített hozzá, amit a többi ellenzéki propagandamédium gyorsan át is vett. Ha megnézzük a Soros-egyetem tüntetésén készült, másfél éves Kálmán Olga-felvételt (meg a mostani, jogos megbilincselésekor vidáman röhögcsélő Mohácsi Márk képét), pontosan tudjuk, ki is ez a fiatalember, és mindezt miért csinálta.