A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

Egyre inkább úgy tűnik, hogy társadalmi tömegbázis híján a frusztrált ellenzék nem lát más lehetőséget, mint a nyílt erőszak bevetését: a parlamentarizmus demokratikus szabályainak durva megsértésével próbálják támadni a fennálló alkotmányos rendet. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban soha nem látott erőszakos események zajlottak a magyar Országgyűlés falai között, az esetek jogi megítélése okán a Századvég elemzése rövid áttekintést ad néhány külföldi példán keresztül a központi, illetve szövetségi törvényhozás (bikamerális parlamentek esetében az alsóházak) fegyelmi rendjét illető főbb szabályok tekintetében, majd a hazai szabályozás néhány fontos elemét is érinti.

A nemzetközi példákból kiderül, hogy a magyar parlament házszabálya alig tér el az amerikai, német, vagy a francia törvényhozás szokásaitól és szabályaitól. Rend a lelke mindennek, ez az elv mindenütt fennáll, hogy a törvényhozás zavartalan és rendezett körülmények között folyhasson.

Alapvető európai és nyugati érték, hogy a házat és annak elnökét tiszteljük, a képviselők pedig követik a rendszabályokat.

Képviselői minimum, hogy a törvényhozási körülményeket nem züllesztik kocsmahangulatúvá és kaotikussá. Ez az általánosan elfogadott és tiszteletben tartott norma. A norma pedig feltételez egy bizonyos határt. Ezt a határt lépte át a magyar ellenzék az őszi ülésszak utolsó napjaiban. Ezzel nemcsak a házszabályt, de saját szavazóikat is megsértették, hiszen semmibe vették a magyar demokrácia egyik legfontosabb alappillérét, a parlamentarizmust. Rendbontásuk ellenére mégis a házelnököt kritizálják, miközben más jogrendszerekben sokkal keményebb retorzió járna a magyar ellenzék által elkövetett obstruktív cselekedetekért.

Az Egyesült Államok Képviselőházának Házszabálya szerint például a házelnöknek jogában áll elrendelni a folyosó és a karzat kiürítését, ha valaki vét a rend- és illemszabályok ellen. A rendbontó képviselők ellen alkalmazható szankciók lehetnek:

figyelmeztetés, feddés, szómegvonás és pénzbüntetés. Az amerikai alkotmányban foglaltak alapján a törvényhozás mindkét házában büntetéssel sújthatók a rendbontók és a képviselők kétharmados hozzájárulásával kizárás is foganatosítható.

A német törvénykezés lehetőséget biztosít arra, hogy kisebb rendbontás vagy a Ház méltóságának megsértése esetén az elnök 1000 euró büntetést szabjon ki a rendbontó képviselőre. A Bundestag házelnöke felfüggesztheti a képviselőt akár előzetes figyelmeztetés nélkül is, ha azsúlyosan rendbontó magatartást tanúsít, ilyenkor az ülésterem elhagyására is utasíthatja őt az ülés hátralévő részére.

A német törvényekhez hasonlóan a francia Nemzetgyűlésben is keményen járhat el a házelnök a helytelenül viselkedő képviselőkkel szemben: megintést, rendreutasítást, megrovást és határozott idejű felfüggesztést is elrendelhet. Arról nem is beszélve, hogy bármilyen demonstráció és rendbontás szigorúan tilos a francia Nemzetgyűlés épületében.

Jól látható, hogy a képviselői rendbontást a Nyugati demokráciákban keményen büntetik. A Századvég részletes elemzése azt vizsgálja, hogy a nyugati példákhoz képest mennyire erős a magyar parlament házszabálya, és hogy milyen lehetőségek vannak a képviselői rendbontás megfékezésére, az kiderül részletes elemzésünkből.

