A Soros-hálózat ellenzéki politikusai és aktivistái hergelték az embereket

Nem várt kudarc lett a vasárnapi ellenzéki tüntetésből: a jó idő és vasárnap ellenére feltűnően kevesen vettek részt a megmozduláson. Az ellenzéki politikusok taktikájuk sikertelensége ellenére továbbra is az indulatok elszabadulására játszanak, amit a kettős beszéddel igyekeznek elérni: délután még békés megmozdulás fontosságáról adtak ki közleményt, estére a közmédiához hívták híveiket. Néhány százan engedelmeskedtek a Soros-hálózat ellenzéki politikusainak és aktivistáinak, és valóban odamentek a közmédiához cirkuszolni.

Vasárnap negyedik alkalommal tüntetett a hazai ellenzék, amely mögött egyértelműen kirajzolódik a hazai Soros-hálózat háttérmunkája és konkrét támogatása. Rögtön a legelső alkalommal, szerdán szembetűnő volt, hogy a magyar tüntetéskultúrától teljesen eltérő stratégiával próbálkoztak a tüntetők,

nem riadtak vissza az erőszakos módszerek alkalmazásától.

Már az ellenzék parlamenti műbalhéja is ízelítőt adott a külfödről importált megoldásokból, amikor sípokkal, szirénákkal egész egyszerűen elállták a pulpitus felé vezető utat, de a szerdai nap folytatása minden képzeletet felülmúlt: a rendszerváltás óta nem látott vandálkodásba torkollott, amit aztán naponta megismételtek a tiltakozók. Ahogy beszámoltunk róla, a felhergelt politikai aktivisták nem bírták vissza fogni magukat: rendőrökre támadtak, kukákat gyújtottak fel, szánkókat loptak el, és keresztényellenes jelszavakat hangoztattak. Az biztos, hogy a nemzetközi Soros-hálózatot hatalmas felelősség terheli a demonstrációk eszkalálódásáért, ezt tökéletesen példázza, hogy külföldi állampolgárokat vettek őrizetbe rendbontásért a magyar rendőrök. Dehogy mekkora ebben az ellenzéki pártok és a politikusok szerepe? Nem kicsi.

Az indulatok elszabadulására játszik az ellenzék

"Semmi más eszköz nem maradt a kezünkben, csak az erőszak." - ezt Nemes Balázs, a Momentum pécsi elnöke mondta egy a szerkesztőségünknek megküldött hangfelvételen. A korábban antiszemitizmusával, rassziszmusával, és homoszexuális-ellenességével lebukó ifjúpolitikus pénteki megnyilvánulása jól mutatja, hogy alaposan felbillentek az értékek a demokraták kicsiny táborában. A momentumos politikushoz csatlakozott Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő is, aki nehezen félreérthetően úgy fogalmazott, hogy nem a beszédnek van itt az ideje, hanem a cselekedetnek. Nem csak szavakban, hanem tettekben is agresszivitást mutattak az ellenzéki mozgalmárok, elég csak arra gondolni, hogy az erősen Soros-közeli Fekete-Győr András füstbombával dobálta meg a rendőröket.

A dolog pikantériája, hogy a mai tüntetés megelőzően az összes parlamenti ellenzéki párt, valamint a két napja még burkoltan erőszakra buzdító Hadházy Ákos, és a Soros által közismerten támogatott Szél Bernadett független képviselő kiadott egy közleményt, amelyben azt kérték szimpatizánsaiktól, őrizzék meg a tüntetés békés jellegét. Ebből a kommunikációs csiki-csukiból is jól látszik, hogy

az ellenzék egyértelműen az indulatok elszabadulására játszik, csak ezt nyíltan nem meri vállalni.

Ennek feltehetően az az oka, hogy több felmérés is kimutatta, a választók körében nem örvend túl nagy népszerűségnek az agresszív, és erőszakos cselekedetek sorozata. Sőt. Éppen ezért az ellenzéki politikusok és pártok nem adják a nevüket ehhez, azonban terveikhez elengedhetetlen az intenzív és agresszív utcai jelenlét, ezért a jól bejáratott kettős beszéddel operálnak. Ezt a vasárnapi tüntetés is tökéletesen megmutatta.

Óriási pofon: Látványosan kevesen voltak a tüntetők vasárnap

Ennek szimbóluma lehetne a vasárnapi tüntetés végén lejátszódott jelenetsor: miután az egyik szervező a mikrofonba bemondta, hogy a tüntetés hivatalos része véget ért, és azt kérte a résztvevőktől, hogy menjenek haza békében, felpattant a színpadra Hajnal Miklós, a sorosista Momentum vezető politikusa, és azt javasolta a demonstrálóknak, hogy menjenek együtt a köztelevízó Kunigunda utcai épületéhez.

Ebből a mozzanatból tökéletesen látszik, mi is az ellenzék valódi célja: miközben békéről papolnak, az utcán szeretnék tartani az embereket. Csakhogy a kettős beszéddel ezt nem tudják elérni, hiszen ha nem fogalmaznak meg világos célokat, akkor a legkeményebb szimpatizáns sem fog sokáig kitartani . Ez a mai megmozduláson minden eddiginél tisztábban látszódott: a Hősök terére három órára meghirdett demonstráción kezdéskor alig több mint ezren lézengtek, ez a létszám később (és egy ideig) valamivel nőtt, azonban látványosan elmaradt a reméltektől.

Mindez azért számít óriási kudarcnak, mert ahhoz képest, hogy december közepe van, az időjárás teljes mértékben a tüntetőknek kedvezett, plusz az ellenzék gőzerővel mozgósított vidékről. Ez utóbbiban élen járt a Jobbik, legalábbis szavakban több ezer tüntetőnek vállalta a fővárosba való utaztatását. De valahogy ezek a tüntetők nem érkeztek meg.

Az ellenzék kitart erőszakos taktikája mellett

A mai tüntetés másik fontos vonulata, hogy az ellenzék továbbra sem engedte el az erőszakos stratégiáját, annak ellenére, hogy ennek eredményessége erősen kérdéses. Donáth Anna, a Momentum elnökségi tagját mártírként menedzselte, később pedig tenyerén hordozta a balliberális média, mert szerdán a rendőrök - jogszerűen és nagyon helyesen - kiemelték a tömegből füstgránátozás miatt. Az ifjú sorosista politikust hivatalos személy elleni erőszak miatt előállították a hatóság emberei, másnap viszont szabadon engedték. Az ellenzéki propagandasajtó azóta előszeretettel foglalkozik vele, Soros blogja konkrétan "egy lány"-ként nevezi.

Ennek azért van jelentősége, mert a momentumos politikus vasárnap megismételte a produkcióját, és ismét egy füstgránáttal provokálta a tüntetőket.

Nem véletlen az elszánt akciózás: információink szerint Donáth Soros György alapítványától kapja a pénzét.

Nem maradt komolyabb attrocitás nélkül az esemény, a 888.hu munkatársa rakta fel közösségi oldalára azt a videót, ahol egy - a Jobbikhoz tartozó - férfi vegzálta és provokálta a rendőröket.

Zavar az erőben, még az úticélban sem volt egyetértés

A harmadik feljegyezhető dolog a hazai Soros-hálózat vasárnapi tüntetése kapcsán, hogy minden eddiginél látványosabban felszínre törtek az egyes pártok közötti nézeteltérések. Miután véget ért a demonstráció "hivatalos" része, a különböző ellenzéki alakulatok nem tudtak összatartani, és mindenki ment a maga útján. A tömeg ennek következtében széttartott, több úticél lett az egységes irány helyett. A Momentum a köztévéhez hívta a résztvevőket, a Margit-híd irányában indult meg, mindeközben a Jobbik egy kis késéssel a Lánchidat és a Sándor-palotát választotta. Igaz, néhányan aztán mégis a köztévénél kötöttek ki. A tüntetők egy harmadik csoportja pedig maradt a Kossuth téren. Az egyik balos portál élő videójában a következőképpen kommentálta a tanácstalanságot:

hatalmas töketlenkedés van, valójában fogalmuk sincs mit akarnak csinálni.

Igaz, később (részben) egyesültek.

Kicsi, de annál agresszívabb mag generálja a balhét

A megmozdulás "racionálás része" után viszont egyértelműen az agresszív ordibálásoké, és a szerepükből kivetkőző politikusoké lett a főszerep. A két órája még a békes tüntetés mellett érvelő Momentum által a köztévéhez hívott kétszáz demonstráló megérkezve a kunigundai épülethez, hangos skandálásba kezdett. "Ne dobáld a rendőrt! Ne dobáld a rendőrt!" - kiabálta ütemszerűen a kemény mag, reflektálva arra, hogy páran ismét támadást intéztek a rendfenntartó erők ellen. Az egyik tiltakozó azt az ukázt adta társainak, hogy a következő tizenöpercig ne menjenek be az épületbe.

Másikuk pedig nemes egyszerűen a "Lángoljon! Lángoljon!" rigmusokat hangoztatta.

A demonstrálók a kiabálások mellett este kilenc óra körül a rendőröket provokálva dobáltak, hanggránátokat használtak. A kétszázfős magban a vörös zászlók alatt megjelent Hadházy Ákos, és Szél Bernadett független országgyűlési képviselők, Stummer János, Pintér Tamás, és Bana Tibor jobbikos képviselő, Kassai Dániel, ex-LMP-s politikus, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, Kunhalmi Ágnes, szocialista képviselő, valamint Vadai Ágnes, DK-s képviselő is. Közülük többen bejutottak a köztelevízió épületébe, és szerkesztőkkel találkoztak. Csakhogy mindezt videóra vették, annak ellenére, hogy a szerkesztők többször kérték a vezető politikusoktól, ne tegyék ezt. Szélék nem voltak hajlandóak teljesíteni a kérést, tovább feszítve a húrt. Stummer tájékoztatta a kintlévőket a benti helyzet alakulásáról, olajat öntve a tűzre. Meg is lett az eredménye, az emberek azt kezdték el kiabálni, hogy menjünk már be, mire várunk. Mindennek azért van jelentősége, mert napközben még arról beszéltek a tüntetők, hogy békés tüntetés a céljuk.

Az MTV közben értékelte a történteket: biztonsági vezetőjük szerint „ez a rendeltetésszerű működés megzavarása", nem szoktak politikusokkal egyeztetni. Véleménye szerint ez közérdekű üzem megzavarásának minősül. Egy általunk megkérdezett jogász is megerősítette mindezt.

A Vadhajtások megszólaltatott egy Fradi-szurkolót, aki azt mondta, hogy

a Ferencváros-szurkolók nem vállalnak közösséget ezekkel az emberekkel.

Agresszív tüntetők a rendőrök ellen támadtak

Az ellenzéki politikusok azonban a legkevésbé sem azon dolgoztak, hogy a feszültséget enyhítsék. Szél Bernadett, és Kunhalmi Ágnes konkrétan arra kapacitálta az ellenzéki képviselőket, hogy jöjjenek a helyszínre. Összesen tíz ellenzéki képviselő volt bent a székházban. A kétszázfős mag jó ideje nyomta a rendőröket, majd Szélék bejelentését követően tűzijátékozni kezdtek, és el kezdtek visszaszámolni harmincról, határidőt adva a rendvédelmi hatóság embereinek. A rendőrök türelemmel vártak, majd amikor erőszakosan nyomni kezdték őket, a második visszaszámlálás végét nem várták meg, és könnygázt vetettek be ellenük.

A BRFK közleményt is kiadott a történtekkel kapcsoalatban, amelyben arról számoltak be, hogy a politikai aktivisták közül többen petárdákkal, üvegekkel és más tárgyakkal dobálták meg a biztosításban részt vevő rendőröket. Ráadásul a rendőrsorfalra nyomták az elöl állókat, akik közül néhányan a földre kerültek, rosszul lettek.

A rendőröket ért erőszakos támadás, illetve a demonstráció első soraiban tartózkodók testi épségének védelme érdekében a rendőrök többszöri felszólítást követően könnygázt alkalmaztak. - emelték ki, hogy miért volt szükséges a tömegoszlató eszköz használata.

A Soros-hálózat előbújt: ők a felelősek a randalírozásért

Ahogy beszámoltunk róla, az elmúlt napokban kirajzolódott, hogy kiket terheli a felelősség a tüntetők vandálkodásaiért, illetve az ellenzék kommunikáció radikalizálódásáért.

Mohácsi Márk – A provokátor

Tárkányi Péter – a Balra át szerzője, a tüntetések szervezője

Filó Mariann – a tüntetések szervezője

Krasznahorkai Emma – feminista „politológus”, szószóló

Donáth Anna – a sorosista viccpárt, a Momentum alelnöke, az „áldozat”

Fekete-Győr András – a Momentum elnöke, rendőröket dobáló pártelnök

Kunhalmi Ágnes – MSZP

Nyakó István - A szoci „bunyós”

Tordai Bence – a bevándorláspárti Párbeszéd képviselője, az ellenzék szerencsétlen bohóca

Vadai Ágnes – Gyurcsány fegyvertársa, a gyurcsányista

Schmuck Erzsébet – LMP, a zöldek sajátos múltú élharcosa

Szél Bernadett – „független”, Soros közvetlen támogatottja, a bukott kormányfőjelölt

Sneider Tamás, a Jobbik szkinhed elnöke és szóvivője

Mirkóczki Ádám, a helyezkedő jobbikos

Adrien Beauduin, a Soros-egyetem belga „éltanulója”

Hommonay Gergely – DK-s provokátor, Erzsi macska gazdája

Jámbor András – a Soros-féle Mérce.hu főszerkesztője

És végül a sorosista álhírgyár, a hvg kisújságírója - szerinte Delacroix festménye ihlette bohóckodását a tüntetésen, valójában Lenin