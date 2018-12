Nagyszabású koncerttel ünnepelte fennállásának nyolcvanadik évfordulóját december 14-én, a Duna Palota színháztermében a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Vivaldi és Lehár örökbecsű művei mellett Beatles-egyveleg képviselte a könnyű műfajt, az átdolgozott filmzenék pedig cseppnyi humorral fűszerezték a sokoldalú zenekar jubileumi délutánját - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

Magyarországon 1938-ban alakult meg az első hivatásos tűzoltózenekar, a Fővárosi Tűzoltóság Zenekara, a mai Katasztrófavédelem Központi Zenekara elődje.

Az elmúlt évek alatt többször átalakult, előfordult, hogy megszűnt (Sajnos a második a zenekar tagságát is megtizedelte.), de mindig feléledt hamviból. 1992-ben Pajzs Gábor tűzoltó alezredes, karmestert kérték fel a zenekar élére – olvasható az együttes honlapján található bemutatkozásban. A zenekar az új karmester vezetésével valósággal kivirágzott: repertoárjukba show-elemek is helyet kaptak, hagyományos és kortárs zeneműveket is játszottak.

A december 14-i, nyolcvanéves jubileumot vezénylő karmester, Dóra László tűzoltó alezredes 2002 óta áll a zenekar élén. A manapság is nagyon népszerű zenekar fellépéseinek méltó helyszíne egyebek között a Halászbástya, a Városliget vagy a Budai Vár, és a repertoárban a magyar klasszikusok mellett továbbra is ott vannak a kortársak. Nem csak itthon, de külföldön is sikeresek, az elmúlt évtizedben többször is felléptek Németországban, Szlovákiában, Belgiumban, Svájcban és Görögországban is.

A rendezvény ünnepi állófogadással ért véget, ahol dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója köszöntötte a jubilálókat.