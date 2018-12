Nagyanyjára támadt egy mezőcsáti lány, a családi pótlékot akarta elvenni

Egy 16 éves lány azért támadta meg a nagyanyját, mert pénzt akart tőle szerezni. Az élettársa is segített neki. Az ügyészség közmunka kiszabását javasolja a lánnyal szemben, a férfi ügyét külön tárgyalják.

A lánynak a nagymamája volt a gyámja. Így az unoka után járó családi pótlékot és más állami támogatásokat csak az idős asszony vehette fel - írja az Ügyészség.hu.

2014 augusztusában a nagymama összetalálkozott az utcán az unokájával és annak élettársával Mezőcsáton. A lány kiabálva követelte tőle, hogy adja neki a gyereke után járó családi pótlékot, az élettársa pedig azzal fenyegette, hogy „kutyavilág" lesz, ha nem adja nekik a pénzt.

A család ugyanabban a házban lakott, ezért este újra találkoztak. Otthon is összevesztek, akkor is a pénz volt a téma. A 16 éves lány le akarta rángatni nagymamája válláról a táskáját, mert azt gondolta, hogy abban találja a pénzt. Az élettársa végig bíztatta őt: húzzad lefelé, törd el a kezét is, ha nem adja!

Az asszony megkérte az unokáját és a férfit, hogy menjenek ki az utcára, és inkább ott folytassák a veszekedést. Az asszony 13 ezer forintot adott a lánynak, de kevesellte, ezért az élettársa még megszorongatta az asszony kezét.

Az ügyészség a korábban már őrizetben volt lánnyal szemben közmunkát javasol, a férfi elleni eljárást elkülönítették.