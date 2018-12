Hiába az egész napos színészkedés, estére elkullogott az ellenzék

Ahogy arról már korábban beszámoltunk róla, a vasárnapi tüntetést követően több, áprilisban csúnyán megbukott, és a pártjukból is páros lábbal kirúgott országgyűlési képviselő tört be az MTVA épületébe, többen bent is töltötték az éjszakát. Hadházy Ákos és Szél Bernadett a képviselői igazolványukat villogtatva akarták megzavarni egy nemzetbiztonságilag védett épületben a közérdekű üzem működését, ami erősen jogsértő. Ezért - miután a jegyző birtokvédelmet rendelt el - a sokadik próbálkozás után eltávolították az épületből őket. Előtte azonban a teljes csapat, élükön Hadházy Ákossal és Kunhalmi Ágnessel igyekezett a biztonsági őrökkel "megveretni magát", szó szerint kezüket-lábukat törték, amiből nevetséges jelenetek születtek. Az viszont kevésbé vicces, hogy az ellenzéki képviselők mind azon dolgoztak, hogy történjen valami atrocitás, amit aztán tovább lehet küldeni a teljes balliberális világnak, ahol már Sargentini és Soros egyéb szövetségesei tűkön ülve várják, hogy aggódhassanak kicsit a magyar jogállamiságért. És egy jóízűt diktatúrázhassanak. No, de köszönhetően a III. kerületi jegyző határozatának, a "vándorszínészek" és botcsinálta rendezők este hazamentek. Ami maradt utánuk: pár száz fős "tömeg" kóvályog a városban.

Ahogy arról már beszámoltunk, az MTVA feljelentést tett az ellenzéki képviselőkkel szemben, mivel Hadházy Ákos és Szél Bernadett túlterjeszkedett a mandátumukból eredő jogosultságon, és olyan helyekre akart belépni, ahova tilos volt, és ezzel megzavarták volna a munkát.

Az MTVA biztonságért felelős vezetője felhívta az ellenzéki politikusok figyelmét: az a joguk, hogy beléphetnek az intézménybe, nem egyenlő azzal, hogy zavarhatják az ott folyó munkát".

A biztonsági vezető többször is figyelmeztette a politikusokat: az MTVA közérdekű üzem, így nem léphetnek be sem a stúdióba, sem a szerkesztőségekbe.Az ellenzéki politikusok azzal próbálták "megzsarolni" az MTVA-t, hogy amennyiben nem teljesül a kívánságuk, akkor majd "bejön" az utcáról több ezer dühös ember.

Mindeközben az utcán kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket, egyiküket csaknem felgyújtották

- olvasható a közleményben.

A politikusok az egész éjszakát az MTVA gyártóbázisán töltötték, hamis tűzriadót csináltak, ajtókat nyitogattak, igyekeztek bejutni az elzárt területre.

Hadházy mászik:

Végül a műsor-előkészítés egyik helyiségében éjszakáztak, mindezt közvetítették a közösségi médiában. Több alkalommal kilátásba helyezték, hogy a tiltás ellenére is be kívánnak menni a stúdiókba - írták.

Reggel a képviselők ismét megpróbáltak bemenni a munkaterületekre. Rendszeresen zaklatták az MTVA munkatársait, a folyosókon kergették a dolgozni érkezőket. Hadházy Ákos megpróbált egy lépcső korlátján átmászva üzemi területre behatolni. A biztonságiak figyelmeztették, felszólították, de nem állt el szándékától, végül a belekapaszkodó és hamisan jajveszékelő Szél Bernadettel együtt eltávolították az épületből - írták.

A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban

- fogalmazott közleményében az MTVA, hozzátéve: "folyamatos igaztalan vádaskodásaikkal, csúsztatásaikkal megpróbálták lejáratni az intézményt". Természetesen ez nem sikerült: az egész MTVA méltóságteljesen viselkedett, a Soros támogatta ellenzéken pedig azóta nevet az egész internet.

Valószínűleg bűncselekményt követtek el Hadházy "Pókember" Ákosék

A Századvég kutatása megállapította, hogy az ellenzéki képviselők valószínűleg bűncselekményt követtek el, mivel az MTVA teljes szervezete nemzetbiztonsági védelem alá esik, közérdekű üzemnek minősül, amelynek a tájékoztatási kötelezettségét minden helyzetben garantálni kell, így katasztrófa vagy rendkívüli helyzet esetén is.

Ebből következik, hogy mentelmi joggal való visszaélés történt akkor, amikor az ellenzéki politikusok csoportja erőszakkal megpróbált beférkőzni a köztelevízió egyik stúdiójába, hogy megzavarja az élő adást.

A magyar törvények értelmében az országgyűlés képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervbe, valamint a közintézetekbe és közintézményekbe történő belépésre jogosít.

E jogosultság gyakorlása azonban nem eredményezheti az érintett szervek vagy intézmények rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

Hadházy Ákos és Szél Bernadett viselkedése, könnyen lehet, hogy közérdekű üzem működésének megzavarásának, azaz bűncselekménynek minősül, amely egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A nap legjobb színészi és rendezői munkái, avagy ellenzéki diktatúra-imitálás

Annak ellenére, hogy az ellenzéki képviselők nagy valószínűséggel bűncselekményt követtek el, de mindenképp jogszerűtlenül jártak el azáltal, hogy tiltott helyekre akartak felmászni és bejutni, mégis természetesen a 15 perc hírnév lehetőségét kihasználva igyekeztek volna összeveretni, vagy összetörni magukat, hogy előadhassák a "gonosz, diktatórikus" bánásmódot a közmédiánál. Mivel azontúl, hogy elállták az ellenzéki képviselők útját, és kirakták a szűrüket, miután sokadjára jogsértően jártak el, egyéb atrocitás nem történt, így kénytelenek voltak gyártani atrocitást, amit aztán fel is vettek. Ebből kifolyólag aztán a nap során számos színészi alakítás született.

Emlékezetes Hadházy Ákos szánalmas alakítása, amikor bár senki nem bántotta, mégis a földön fetrengett perceken kereszül. A biztonsági őrök pedig próbálták felsegíteni, de a kiebrudalt LMP-s nem akart felállni. Hiszen forgott a kamera, szerepelni kellett.

Íme a kiváló felvétel

Szél Bernadett természetesen végig vette és sipítozta a jelenetet, hiszen ez volt végig a cél, hogy valaki végre bántsa már őket, csattanjon el egy pofon, hogy lehessen azonnal továbbítani a felvételt Sargentini-nek, Verhofstadt-nak és az összes többi Soros-ügynöknek, akik aztán keresztülhordozzák a világsajtón a témát.

No, de nem ő volt az egyetlen aki a hétfői napon vándorszínészetre adta a fejét. Kunhalmi Ágnes, aki már korábban a Kossuth téren is bontogatta színészi szárnyait, ma újabb alakításra vállalkozott, amikor nekirohant egy éppen bezáródó ajtónak, amiről visszapattanva a földre esett.

A magyar ellenzék állapota fél percben, előadja: Kunhalmi Ágnes

No, de az ellenzéki képviselők közül van olyan, aki rendezői babérokra is tört, hiszen Bangóné Borbély Ildikó csúnyán lebukott egy felvételen, ahol elmondja a kamerába, hogy szerinte "k*rva erős kép lenne" ha lefeküdnének a lépcső elé és tarkóra tennék a kezüket. Ha már a gonosz diktatúrában erre senki nem kényszerítette őket, pedig egy közüzemet zavartak meg a bohóckodásukkal. Vagyis, be is vallja Bangóné: minden csak szereplés, csak színház. Csak hazugság.

Íme Bangóné rendezése majd az ellenzéki fitness-edzés az MTVA-ban

Hiába az egésznapos színház, a birtokvédelem miatt el kellett hagyniuk a székházat

Sok hűhó semmiért: hiába törték - szó szerin - kezüket-lábukat a fenti balfék ellenzéki képviselők, el kellett hagynuk az épületet. A hétfő délutáni órákban az MTVA biztonsági szolgálatának vezetője megkért mindenkit, aki nem képviselő, hogy hagyja el a székház területét, azaz a civileket és a sajtó munkatársait.

Ezt követően a rendőrség felszólította a képviselőket is, hogy távozzanak az épületből.

Ennek alapja egy III. kerületi jegyzői határozat, amely alapján birtokvédelmi eljárás alá került a köztelevízió székháza.

A rendőrség felolvasta a birtokvédelmi eljárás ügyében hozott határozatot.

A felolvasást követően az ellenzéki politikusok kérdéseket zúdítottak a felolvasó őrnagyra, majd maradtak a székházban.

Ezt követően több órája volt a jogsértő politikusoknak elhagyni az épületet, majd végül fél kilenckor elkullogtak, és csatlakoztak a pár száz fős tüntetőkhöz a Soros-provokátorok.

Soros-taktika

A fenti nevetséges jelenetek amellett, hogy jól bemutatják az ellenzék szellemi sötétségét, azért kicsit szomorúak is, mivel egy külföldön is jól bejáratott taktikát látunk napok óta, azaz ahogy fentebb is említettük, a játék arra ment ki, hogy elcsattanjon egy-két pofont, legyen minél nagyon balhé, amit nyugaton, az olyan "kifogástalan" demokráciákban mint Franciaország és Belgium, ahol az elmúlt hetekben is szanaszét verték a tüntetőket ,majd jól elítélnek, és lehet a diktatúrával dobálózni.És Sargentini, Verhofstadt és Soros egyéb ügynökei Twitter-oldalukon sírathatnák a magyar demokráciát. De ez sajnos most sem sikerült nekik.

Valójában az van, hogy egy rakás, bukott és - sajnos, nincs rá szelídebb kifejezés - semmirekellő politikus, mivel nem tudta megnyerni a választást, most úgy tűnik, a demokratikus kereteken kívül, a Parlament előtt rendőröket dobáló, gyújtogató pár száz fős csürhe élén álmodozna hatalomhoz jutni, akár annak az árán is, hogy egy kamera láttán azonnal hanyatt vágja magát, mert őt bántják. De természetesen az ilyen nevetséges akciók sohasem sikerülnek.