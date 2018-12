Soros megint összehozta a szocialistákat a Jobbikkal

Kitették az ellenzéki politikusokat az MTVA székházából, ahova vasárnap este mentek be. Néhány tüntető kísérte el őket oda, miután az anarchista Soros-aktivisták látták, hogy nagyon kevesen vannak ahhoz, hogy a Kossuth téren tüntessenek, és még észre is vegyék őket.

Az Alkotmány utcába meghirdetett tegnapi tüntetés este hét óra körül véget is ért, majd az erőszakra is kiképzett Soros-aktivisták átmentek a Kossuth térre. Ott a rendőrsorfal láttán, és mert azzal is tisztában voltak, hogy óráról órára egyre kevesebben vannak, elindultak az MTVA több mint hat kilométerre lévő székházához.

Az anarchista és a DK-val, illetve az MSZP-vel szimpatizáló liberális tüntetők között ott volt mintegy 150, a párt zászlóját lengető jobbikos is, akik „Mi vagyunk a többség!" felkiáltással a Lánchídon mentek át Budára, majd a Batthyány térről HÉV-vel utaztak tovább

A Magyar Idők szerint az interneten a történteket kommentálók többször is elégedetlenkedtek a szervezéssel. Sokan nem értették, hogy miért súlytalanok az ellenzéki pártok és szakszervezetek felszólalói, és miért indult el a tömeg „olyan messzire", az MTVA-hoz.

Aztán kiderült, hogy miért. Este több parlamenti képviselőt rendőri kíséret mellett beengedtek az MTVA-székházba. Egy petíciót akartak beolvasni, de ezt természetesen ilyen formában, erőszakkal nem tehették meg. A legfrissebb Facebook-bejegyzések alapján azonban az MTVA székházából az elmúlt percekben a biztonsági őrök eltávolították Hadházy Ákos és Szél Bernadett parlamenti képviselőt.