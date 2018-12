Zsidózó és cigányozó képviselők kerültek a széteső Jobbikba

A zsidózó Szávay István parlamenti helyét a zsidózó Bencsik Jánosnak adta a Jobbik, míg az áfacsalással és aranycsempészettel megvádolt Staudt helyére pedig egy rasszista politikus ültettek be Sneider Tamásék. Éles váltások a nemzeti néppártban.

Ahogy beszámoltunk róla, a jobbikos Staudt Gábor közösségi oldalán jelentette be, nem folytatja a képviselőséget. Bár poszjában arról írt, hogy magánéleti problémák miatt döntött így, erős a gyanú, hogy az adócsalási ügyébe bukott bele. Ismert, a lengyel ügyészség vizsgálódása után a magyar is el kezdett nyomozni az eset kapcsán, a vádak szerint egy milliárdokat elcsaló, nemesfémmel foglalkozó bűnszervezet tagja lehetett.

A Jobbiknak sikerült egy rasszista politikust beültetni a parlamentbe

Lemondása után egyből eredményt hirdetett a Jobbik vezetése, Csányi Tamás, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője, és országgyűlési képviselő-jelöltje veheti át a helyét a magyar Országgyűlésben. Az újonc jobbikos képviselő mindig is kiemelt figyelmet tanúsított a cigányság helyzete iránt:

A cigányok nem a legszorgalmasabbak!

- így indított a témában az Origonak egy korábbi riportjában Csányi, aki tanári pályafutása alatt szerzett tapasztalataira hivatkozva jutott erre a következtetésre. Pár éve úgy látta, hogy

ha valakinek nincs az iskolában felszerelése, az közülük való, ha valakinek hiányzik, az közülük való.

A közölük alatt a cigányokat értette a jobbikos politikus, aki szerint a mostani cigányok rosszabbak, mint a korábbiak, hiszen "a régiek nem voltak kiközösítve." Tapasztalatai szerint az újabb cigányok miatt „negatív irányba változott a közbiztonság Mezőtúron." A tarthatatlan helyzetet a következőképpen vázolta a nemzeti néppárti képviselője:

Azt vettük észre, hogy egyre nagyobb számban vannak idegen arcok, idegen cigányok. Akik pedig idegenként kerülnek ide, nem biztos, hogy tudnak alkalmazkodni a normákhoz.

Állítása szerint ezek az újhullámos cigányok alaposan kiszúrtak vele, hiszen építkezésnél kétszer is betörtek hozzájuk. Arra a kérdésre, hogy szokta-e ütköztetni a véleményét az újhullámos lopkodókkal, kedvesen csak annyit válaszolt, hogy

a cigányokkal nem nagyon kerül olyan helyzetbe, hogy tudjon velük beszélgetni.

Néppárti elvek: az antiszemita politikus helyére antiszemita politikust a parlamentbe!

Az MTI beszámolója szerint nemcsak Staudt helyéről döntött a Jobbik vezetése, hanem arról is, hogy a zsidózása miatt az Országgyűlésből kibukó Szávay István helyére Bencsik János, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének alelnöke ülhet be. Ez azért is volt kifejezetten bölcs döntés Sneider Tamásék részéről, mert

miután az egész nyilvánosság kiakadt Szávay zsidó nőverős hangfelvételén,

egy hétig mindenki erről beszélt,

a Jobbik évek óta azt hangoztatja, hogy mennyire megváltoztak, már nem utálják a cigányokat, zsidókat, és a melegeket,

mert ők éppen néppártosodnak,

erre a pártvezetés egy újabb antiszemita megjegyzéssel operáló politikust küld be a parlamentbe. Bencsik János 2012-ben arról értekezett, hogy Magyarországon a keresztények csapnak össze a zsidókkal.