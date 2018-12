Nincs benne szálka, a leve sűrű és finom - a hallében pedig nem halszeletek, hanem különleges halgombócok vannak. A Hungast egyik vezető séfje mutatta meg, hogyan kell elkészíteni ezt a karácsonyi levest.

Lényegében ugyanazok a hozzávalók kellenek, mint a hagyományos halászléhez - jó, a tejszín az kivétel, itt az is szükséges -, és bár most nem tettünk bele fokhagymát, az is mehet bele, ha valaki úgy szereti.

Nézze meg a videót, hogyan készül a különleges halgombócleves!