A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kontrát Károly szerdai budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a rendőrség az ünnepi időszakban is mindent megtesz az ország, a magyar családok biztonsága érdekében, így változatlan éberséggel és intenzitással biztosítják a határ védelmét. Világossá tette azt is, hogy egyáltalán nem szűnt meg a migrációs nyomás, Törökország felől újabb hullám várható, miközben a Balkánon több tízezer ember próbál bejutni az Európai Unió területére.

Kontrát Károly azt mondta, a migrációs útvonal ugyan most nem Magyarországon keresztül vezet, de ez csak a kerítésnek és a határozott határvédelemnek köszönhető és hozzátette, hogy ezek nélkül ismét az illegális migráció legfőbb határkapuja lennénk. Emlékeztetett arra, hogy a balkáni útvonalon csaknem 70 ezer migráns próbál eljutni Európába, és az előrejelzések szerint Törökország felől újabb migrációs hullám indulhat el. Az államtitkár szerint a mostani „hidegben, fagyban, ködben, mínuszokban”az eddiginél is emberpróbálóbb feladat a határvédelem, ezért a magyar emberek nevében is megköszönte a rendőrök helytállását, a hazáért tett szolgálatukat.

Kontrát Károly szerint a kormány továbbra is minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a rendőrök eredményesen el tudják látni feladatukat, ennek része a béremelésre tett ígéretét, mely szerint 2015-től 2019 januárjáig átlagosan 50 százalékkal nő a rendőrök bére.

Kérdésre válaszolva az államtitkár közölte, hogy 15 rendőr sérült meg az elmúlt napok erőszakos tüntetésein, mielőbbi felépülésük érdekében a BM mindent megtesz. A parlamenti államtitkár elfogadhatatlannak tartja, hogy a tüntetéseken az ellenzék tudatos, erőszakos provokációkkal támadja a magyar rendőröket.