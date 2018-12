Erkölcsileg és politikailag is megsemmisült a Jobbik

2018 egyik legnagyobb vesztese a Jobbik lett – így értékelte az álcuki fordulatot bemutató nyíltan antiszemita párt idei évét Deák Dániel. A politológus, aki egyben a Figyelő munkatársa arról is beszélt, hogy a párt vesztét egyértelműen Vona Gábor elhibázott és csupán kommunikációs trükknek számító cukiságkampánya eredményezte. Deák szerint az antiszemita és rasszista megnyilvánulások ellenére a balliberális oldal továbbra is nyitott az együttműködésre a Jobbikkal, így ha az EP-választáson nem is, az önkormányzati választáson mindenképpen arra kell felkészülni, hogy összehangolják a jelöltállítást.

A Jobbik szenvedte el a legnagyobb vereséget a tavaszi országgyűlési választáson, hiszen a kampány során a magát kormányváltó erőnek beállító párt arányaiban még a 2014-es eredményénél is rosszabbul szerepelt – mondta Deák Dániel a párt idei évéről. A politológus szerint jól mutatja, hogy a jobbikosok mennyire elhitték a saját narratívájukat, hogy Vona Gábor a kampány utolsó napjaiban is elsöprő Jobbik győzelmet vizionált, sőt a magas választási részvétel láttán április 8-án is reménykedett a sikerben. Nem véletlen, hogy a csúfos eredményt követően a párt gyakorlatilag összeomlott, szinte az összes országosan ismert és népszerű politikusuk otthagyta a pártot.

A Jobbik vesztét egyértelműen Vona Gábor elhibázott és csupán kommunikációs trükknek számító cukiságkampánya eredményezte. Az egykori pártelnök 2010 előtt többek között a „cigánybűnözés”, a "zsidó állam által elnyomott" palesztinok jogainak és a „magyarnyúzó” multik tevékenységének hangoztatásával kampányolt, sőt létrehozott egy sokakat a nyilasokra emlékeztető szervezetet is. Aztán hirtelen valami nagyon megváltozott, miután Simicska Lajos 2015-ben kihívót keresett Orbán Viktor ellen, jobb híján Vonára esett a választása – emlékeztetett a szakember.

Udvarlás a balliberális tábornak

„A vadhajtásokat le kell vágni, értsétek meg, mert ezek veszélyeztetik a ti munkátokat, azt, hogy kormányra kerüljünk” – jelentette ki akkor Vona. A Magyar Gárda kezét elengedte, visszakövetelték még a gárdista mellényét is, amiben 2010-ben még a Parlamentben is megjelent. Vona igyekezett lemosni magáról az antiszemita múltat, de ez nem volt könnyű neki, egy focimeccsen például az izraeli nagykövet is elült a Vona-család mellől – emlékeztetett Deák Dániel.

A néppártosodással nem a jobbközép irányába mozdultak el a jobbikosok, hanem rögtön a jobbközepet kikerülve a balliberális tábornak szerettek volna udvarolni. Ennek volt a jele például az is, hogy Vona Gábor a baloldali filozófussal, Heller Ágnessel közösen beszélgetett, és megjelent a Spinoza Házban is. Ez a természetellenes és hirtelen fordulat akkora hitelesség vesztést eredményezett, hogy a remélt növekedés helyett pillanatok alatt beesett a Jobbik támogatottsága.

Erkölcsileg is lenullázta magát a párt

A Jobbik nem csak politikailag, hanem erkölcsileg is megsemmisült, miután a párt vezetése lényegében eladta magát Simicska Lajosnak, önálló politika képviselete helyett a milliárdos oligarcha bábjává tették magukat. A politikában ugyanakkor semmi sem marad következmények nélkül, így a választók megbüntették az identitását vesztett és a nemzeti oldaltól mára teljesen eltávolodott pártot – mondta Deák Dániel.

Az idei évben egyetlen sikert sem tudott elkönyvelni a Jobbik, január óta hónapról hónapra egyre nagyobb válságba sodródik. A lavinát a májusi tisztújító kongresszus indította el, ahol gyanús körülmények között végül Sneider Tamás lett a szoros verseny nyertese. A párt megosztottsága itt mindenki számára egyértelművé vált, hiába tagadták azt a hivatalos kommunikációban – tette hozzá.

A párton belül sem hisznek ebben

Toroczkai László távozása és a Mi Hazánk megalapítása tovább mélyítette a Jobbik válságát, Dúró Dóra, Novák Előd, Volner János és a többi hozzájuk hasonlóan országosan ismert politikus csatlakozása az új mozgalomhoz megteremtette a Jobbik alternatíváját. Nagyjából hasonló folyamat zajlódott le a Jobbik esetében is, mint amit a balliberális oldalon a Demokratikus Koalíció létrejötte során láthattunk. A Mi Hazánk is várhatóan tovább fog erősödni és újabbnál újabb szavazókat fog átcsábítani a Jobbiktól.

Tovább tetőzi a Jobbik problémáit, hogy a kiszivárgott hangfelvételek alapján a párton belül sem hisznek igazán a néppártosodásban, arra csupán kommunikációs trükként tekintenek. Még a párt elnöke, Sneider Tamás is arról beszélt pár éve, hogy ahhoz, hogy az időseket megszólítsák, „kedves, aranyos gyereknek kell lenni”. Azt is mondta, „nagyon feljött a Dunántúl hál' istennek, mert jönnek a cigánybűnözők és gyilkolják az idős embereket”, nekik viszont nem szabad erőszakosnak tűnniük, mert akkor az idősek azt mondják rájuk, hogy „jaj, ez sem lesz jobb, mint a cigánybűnözők” – emlékeztetett a Figyelő munkatársa.

A botránypolitizálásba menekülnek

Miután az identitását vesztett párt érdemi mondanivaló és országosan is ismert politikus nélkül maradt, nincs más út számukra, mint a Juhász Péter által meghonosított politikai kommunikáció, a botránypolitizálás átvétele. Míg korábban csak egy-egy elszigetelt esetként felbukkanó, a politikai paletta margóján lévő politikusokra volt jellemző az ilyen viselkedés, addig mára párthovatartozástól függetlenül szinte minden ellenzéki formációra jellemzővé vált a botránypolitizálás, így a Jobbikra is.

A pártban legjobban talán Jakab Péter, a Jobbik szóvivője éli magát bele szerepébe, ő már hónapok óta elszabadult hajóágyúként rombolja pártja így is igen alacsony támogatottságát. Jakab egy személyben testesíti meg a kormányzásra képtelen ellenzéket, amelyet víziók és az Európát érő kihívásokra adott válaszok híján kizárólag az Orbán-gyűlölet éltet – vélte Deák Dániel.

Ez az újszerű jelenség azt mutatja, a Jobbik szellemi holdudvar nélkül maradt. Azután, hogy a párt kutató cégeként funkcionáló Iránytű Intézet megszűnt, teljesen eltűnt a stratégiaalkotó képességük. Tovább rombolja a Jobbikot a cukiságkampány egyre látványosabb szétesése, a Szávay-féle megnyilatkozások pedig mindenki számára egyértelművé teszik, hogy a balliberális oldal irányába tett gesztusok csupán kommunikációs trükkök, a párt ugyanazokból a politikusokból áll, akikre még ma is jellemző az antiszemitizmus és rasszizmus – mondta a szakember.

Két szék között a pad alá

Így a párt lényegében két szék között a pad alá esett, miközben a Spinoza-házban az ilyen vendéget nem látják szívesen, a megváltozott nyilvánosság előtti retorika miatt a radikális szavazók végleg lekopnak a pártról. Ha most vasárnap lenne országgyűlési választás, akkor a listás eredményeket tekintve a Jobbik a legfrissebb kutatások alapján a padlón lévő MSZP-vel lenne egy szinten.

Az antiszemita és rasszista megnyilvánulások ellenére a balliberális oldal továbbra is nyitott az együttműködésre a Jobbikkal, így ha az EP-választáson nem is, az önkormányzati választáson mindenképpen arra kell felkészülni, hogy összehangolják a jelöltállítást. Ez a recept ugyanakkor korábban sem vált be, a szavazók nem adhatók össze, átlátnak a különféle hatalmi alkukon – zárta elemzését Deák Dániel.