Európa legsikeresebb pártjává vált a Fidesz

Nemcsak magyar, hanem európai viszonylatban is példátlan sikert aratott 2018-ban a Fidesz-KDNP pártszövetség – mondta el Lánczi Tamás az Origónak a kormánypártok idei évéről. Lengyelországban és Olaszországban is láthatjuk, hogy Orbán Viktor kormányzása sikeres mintaként szolgál a regnáló kormánypártok számára. A miniszterelnök elleni nemzetközi politikai hadjáratnak az oka pontosan az, hogy egyre több országban válik mintává – fogalmazott a Századvég vezető politikai elemzője.

A Fidesz Európa legsikeresebb pártja – kezdte a kormánypártok idei évének az értékelését Lánczi Tamás,a Századvég vezető elemzője. A Fidesz – nyolc év kormányzás után – az idei országgyűlési választásokon a szavazatok közel 50 százalékát szerezte meg, ezzel harmadszor kapott kétharmados felhatalmazást. Ez nem csak magyar, hanem európai viszonylatban is példátlan siker – tette hozzá.

Lánczi szerint a kormánypártok egyetlen kudarca a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredménye. Ez azonban arra is rámutat, hogy a vereség nem csak megbéníthat, hanem győzelemhez is segíthet egy pártot. Utólag ugyanis megállapítható, hogy a februári kudarcnak jelentős szerepe volt a párt szimpatizánsainak mozgósításában, és az áprilisi választásokon aratott győzelem mértékében – fogalmazott az elemző.

Nem volt kormányváltó hangulat

A szakember szerint a Fidesz 2015-ben Európában elsőként figyelmeztetett a migrációs válság veszélyeire, az elmúlt három évben pedig következetesen képviselte álláspontját. Az unióban elkövetett terrortámadások, a migráció hatására folyamatosan csökkenő nyugat-európai közbiztonság, illetve a társadalmi feszültségek hónapról hónapra igazolták is a párt álláspontját. Az ellenzék azonban az első pillanattól kezdve elbagatellizálta a téma jelentőségét, ezt pedig akkor sem volt képes korrigálni, amikor már a felmérésekből is tisztán látszott, hogy saját szavazóikkal is szembehelyezkednek.

A Fidesznek kedvezett a gazdaság fejlődése, az életszínvonal növekedése, a családtámogatási- és az adórendszer is, tehát nem volt kormányváltó hangulat az országban. Ráadásul az ellenzéki pártok sem szervezetileg, sem szellemileg nem voltak képesek reális alternatívát nyújtani, vonzó programot és jövőképet kínálni a választóknak. Ehelyett egymással voltak elfoglalva, és az utolsó pillanatig jelöltjeik visszaléptetéséről vitatkoztak – mondta Lánczi Tamás.

Ez a Fidesz legfontosabb feladata

A baloldal a 2006-os önkormányzati választások óta az összes országos választást elveszítette. Több mint egy évtizede próbál ugyanazokkal az arcokkal és üzenetekkel választást nyerni, és az idei parlamenti választás óta sem látszik, hogy kísérletet tenne a kudarc okainak megértésére. Április óta az ellenzéki pártok belső válsággal küzdenek, önmagukkal vannak elfoglalva, kizárólag pártszakadásokkal, kizárásokkal és botrányokkal kerülnek a hírekbe. Az ellenzéki szavazók így képviselet nélkül maradtak. A Fidesznek egy ilyen helyzetben a higgadt és következetes kommunikáció a legfontosabb feladata – hangsúlyozta az elemző.

Európai szinten érvényes tét

Lánczi Tamás szerint a Fidesz jelenleg az egyetlen párt, amely európai szinten is érvényes tétet tud adni az európai parlamenti választásoknak, és üzenetével mozgósítani is képes a választókat. A hazai ellenzéknek nincs komolyan vehető üzenete, és az elmúlt évek tapasztalatai láttán nem is valószínű, hogy ez májusig számottevően változna. Emmanuel Macron kísérlete – hogy alternatívát állítson a Fidesz erős nemzetekre épülő Európa-víziójával szemben – a saját választópolgárainak elégedetlensége miatt bukik el. Soros György most az egyetlen, aki az Európai Egyesült Államok gondolatával politikai programot hirdet és erőt képvisel. Ez azonban nem az európai választópolgárok elégedetlenségére, hanem a brüsszeli elit problémáira akar választ adni – mondta.

Az önkormányzati választások esélyeit nehéz megítélni. Nagyban függ a májusi európai parlamenti választás eredményétől is, hiszen az nagyjából kijelöli a pártok mozgásterét az őszi kampányban. Emellett pedig az országos politikai ügyeken túl számtalan olyan helyi tényező is szerepet játszik, amely az országos pártok szempontjából is befolyásolja a polgármesteri és képviselői kampányok kimenetelét egy-egy településen – hangsúlyozta Lánczi Tamás.

Jó alapok