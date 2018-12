Külföldi provokátorok is részt vettek a tüntetéseken

Kiszelly Zoltán politológus szerint a múlt szerda óta tartó tüntetéseken a korábbiakhoz képest új elem, hogy külföldi provokátorok is megjelentek, és felhívta a figyelmet arra is, hogy politikusok - mint a Momentum elnöke, aki füstgyertyát dobott a rendőrök felé - is elfogadják vagy tolerálják az erőszakot.