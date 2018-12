Elkészült az M35 autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Az elkészült autópálya közvetlenül érinti Debrecent, Ebest, Berettyóújfalut, Derecskét, Hajdúszoboszlót, Hajdúszovátot, Mikepércset, és Sárándot is, de jelentősége az egész országra kiterjed.

2006-ban fejeződtek be az autópálya munkálatai az M3-tól Debrecenig. A folytatást az M35 két ütemben megépülő 24,1 km hosszú szakasza jelentette, mely gyorsforgalmi összeköttetést teremt Debrecen és Berettyóújfalu között.

A munkálatok 2016 nyarán kezdődtek meg mindkét szakaszon. Másfél éves kivitelezés után 2017 decemberében a rövidebb autópálya szakaszt már birtokba is vehették a járművek. A 4. számú főút és a 481. számú főút közötti szakasz, 5,4 kilométer hosszan, 2×2 forgalmi sávval, leállósávval, középső elválasztó sávval épült meg, valamint beruházás keretében 5,5 km hosszan, új nyomvonalon elkészült a 481. számú főút is, ami a 47. számú főúttal köti össze az M35 autópályát. Az I. ütem befejezése óta mind a 4. számú főúton, mind az M35 autópályán haladó teher- és tranzitforgalom – sokak számára könnyebbséget jelentve – elkerüli Debrecen városát.

Az autópályának köszönhetően Berettyóújfalu is fölkerül arra az országos térképre, amely az autópályánál való, csatlakozó településeket, az országhatár közelségét, illetve Debrecen közelségét is magába foglalja. A debreceni beruházásokat figyelve bízunk abban, hogy ennek hatására Berettyóújfaluban is épülhetnek majd kisebb üzemek – nyilatkozta bizakodón augusztusban a dehir.hu-nak a település alpolgármestere. Bónácz János úgy véli, az épülő autópálya közelsége megkönnyíti majd számukra a megyeszékhely és a főváros elérését.

A II. ütem kivitelezése jelenleg is zajlik, a tervek szerint 2018. december közepére a 481. számú főút – Berettyóújfalu közötti részen 18,7 kilométeres 2×2 forgalmi sávos autópálya épül, leállósávval, valamint középső elválasztó sávval. A fejlesztés keretében egy különszintű csomópont létesül az M35 autópálya és a Hajdúszovát-Derecskével összekötő kereszteződésben. Míg Mikepércsnél egyszerű, Derecskénél komplex pihenőhely kerül majd kialakításra. A projekt részeként az M4 autópálya egy rövid, 1,5 kilométeres szakasza is megépül.

Az M35 autópálya megépülésének jelentős eredménye, hogy közvetlen kapcsolatot teremt Felvidék és Észak-Erdély között. A beruházás biztosítja továbbá Hajdú-Bihar megye településeinek nagytérségi összeköttetését, valamint a határon túli városok és megyék kényelmes és gyors elérését.

Az M35 autópálya 4. számú főút – Berettyóújfalu közötti szakasza az M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasszal együtt a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (Trans-European Network-Transport, TEN-T) részeként a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő távlati vonalon belül – többek között – a Kassa- Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi kapcsolatot is biztosítani fogja.

A projekt megvalósulásával várhatóan javul a régió versenyképessége, hiszen ha fejlett infrastruktúrájú ipari és szolgáltató övezet várja a befektetőket, az gazdasági fellendülést hozhat a településnek, s ez hosszútávon elősegítheti a foglalkoztatás bővülését is.