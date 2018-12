Az európai választás egy óriási esély Magyarország számára

Az európai parlamenti választásnak most először mindenki számára van valódi tétje, nekünk magyaroknak egy óriási esély lehet arra, hogy megfékezzük a bevándorlást és az európai együttműködés jövőjét a számunkra elfogadható irányba mozdítsuk el - minderről Hollik István beszélt az Origónak adott interjújában. A kormányszóvivő közölte, hogy a magyar kormány továbbra is határozottan ellenzi az illegális bevándorlást. Szólt arról is, hogy a budapesti tüntetések finoman szólva nem voltak spontánok, az ellenzék pedig bolsevik módszereket idéz.

Hogyan értékelné a kormányzat idei munkáját?

Az én véleményemnél sokkal fontosabb, hogy a magyar emberek értékelték az elmúlt négy év kormányzati teljesítményét április 8-ikán. Ebben a tekintetben egyértelmű vélemény született. A Fidesz-KDNP kormány mindig a családok, az adócsökkentés és a munkahelyteremtés kormánya volt, ebben változás a jövőben sem lesz.

Ezért idén is csökkentettük a vállalkozások terheit, növeltük a családi adókedvezmény mértékét a kétgyermekesek esetében és bővítettük a CSOK-ot is. De nem dőlhetünk hátra, sok munkára van szükség, hogy elérjük a célunkat. Ezért is indítottuk el a családokról szóló nemzeti konzultációt, hogy bevonjuk a magyar embereket is a fontos döntések meghozatalába.

Megkezdődött-e már az ívek feldolgozása?

A konzultáció december 21-ig tart, a feldolgozás zajlik. Annak lezárulta után természetesen tájékoztatást fogunk adni a konzultáció végeredményéről. Az eddigi részvételi adatok azt mutatják, hogy jóval több mint 1 millió állampolgár foglalt állást a családtámogatások ügyében. Ez fontos visszajelzés a kormány számára.

Mikor lesznek konkrét intézkedések?

Az eredmények feldolgozását követően akár még tavasszal döntés születhet.

Mik most a legfőbb kihívások a kabinet előtt?

A választásokon az emberek egyértelműen kifejezték az akaratukat, hogy abba az irányba szeretnének továbbmenni, amerre 2010-ben elindultunk.

A legfontosabb feladatunk, sőt alkotmányos kötelességünk, a nemzeti érdek erőteljes képviselete és a magyar emberek biztonságát leginkább veszélyeztető kihívások elhárítása. Utóbbiból ma kettő ismert: a migráció, amely veszélyezteti a mindennapok biztonságát és annak az erőteljes gazdasági növekedésnek a fenntartása, ami jellemzi Magyarországot és Közép-Kelet-Európát.

Azt láthatjuk, hogy Európa nyugati fele bár jólétben él, a lakosok mégis pesszimisták saját jövőjük tekintetében. Ezzel szemben a közvélemény-kutatások szerint a közép-európaiak bizakodóak a jövőt illetően, többségük állítja, hogy a gyermekeik jobban fognak élni, mint ők. Nyugat-Európában ez az arány éppen fordított. Az európai valóság tehát az, hogy ahol nincs bevándorlás, ott van biztonság és gazdasági növekedés.

Hogy tudja a kormány elérni, hogy ne legyen kötelező Magyarországra nézve az ENSZ által elfogadott migrációs paktum?

Szögezzük le: az ENSZ migrációs csomagja óriási veszély. A dokumentum lényege, hogy kimondja: a migráció alapvető emberi jog. Ez egy újabb ösztönzés arra, hogy a csomagot támogató kibocsátó országok állampolgárai meginduljanak Európa felé. Ennek mértéke messze felülmúlhatja a 2015-ben általunk is megtapasztalt tömeges népvándorlást. A magyar választók arra adtak felhatalmazást, hogy erre egyértelmű nemet mondjunk. Ezért a kormány nem írja alá a paktumot. Hozzánk hasonlóan tett például az Egyesült Államok és Izrael is, tehát nagyon komoly szövetségeseink vannak a migráció megfékezésében.

Mennyire lesz ez központi témája a jövő évi EP-választásnak?

A kampány már elkezdődött, a bevándorláspártiak taktikája egyértelmű: a migráció problémáját megpróbálják megoldottnak feltüntetni, miközben mindent megtesznek a saját javaslataik elfogadtatásáért. Valamint olyan álproblémákkal foglalkoznak, mint az óraátállítás ügye. Az európai emberek azonban átlátnak a szitán.

A mindennapjaikban érzik, hogy mennyire megváltozott az életük a tömeges bevándorlás következtében: ahol bevándorlás van, ott nőnek a társadalmi feszültségek, nő a politikai instabilitás, nő az antiszemitizmus és döcög a gazdaság. Ezért az EP választásnak most először mindenki számára van valódi tétje! Nekünk magyaroknak, egy óriási esély lehet arra, hogy megfékezzük a bevándorlást és az európai együttműködés jövőjét a számunkra elfogadható irányba mozdítsuk el.

Az EU intézmények mennyire próbálják majd áterőltetni a bevándorláspárti javaslataikat a következő időszakban?

Minden nap azon dolgoznak, hogy ezeket áterőltessék, a politikai nyomás folyamatos. Jó példa erre a migránsvízum esete, amit másodjára sikerült csak átnyomniuk az Európai Parlamenten. Múlt héten Antoni Tajani, az EP elnöke pedig arról beszélt, hogy a kötelező kvótának nincsen alternatívája, és újra napirendre kell venni. Ezen kívül a britek kilépésével egyébként is csökkenő EU-s költségvetésben növelni akarják a bevándorlásra fordított összegeket. Ebben szövetségesük a magyar ellenzék, akik folyamatosan megszavazzák a bevándorláspárti javaslatokat, így legutóbb a migránsvízumot is. Az ellenzéki politikusok tehát hazudnak, amikor arról beszélnek, hogy támogatják a határvédelmet. Amikor konkrét döntéseket kell hozni, mindig a bevándorláspárti oldalra állnak.

Mennyire szólnak a következő hónapok a hetes cikk szerinti eljárásról? Sargentini asszony már begyújtotta a rakétákat.

Sargentini asszony legutóbbi nyilatkozata egy önleleplezés. Az utcákon politikai hisztériakeltés zajlik, melynek résztvevői nagyrészt különféle pártaktivisták és Soros-párti szervezetek képviselői. A zöldpárti EP-képviselő ennek a zavargásnak a kapcsán mondta, hogy az eljárást fel kell gyorsítani. Mindez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy a jelentés politikai célokat szolgál. Mi továbbra is megvédjük a magyar álláspontot, és tételesen cáfoljuk a Sargentini-jelentés összes hazugságát.

Mennyire látja szervezettnek a budapesti eseményeket?

Teljesen egyértelmű, hogy szó sincsen spontán akcióról. Ha az ember felmegy a közösségi oldalakra, akkor világosan látszik, hogy a Soros-szervezetek szervezték ezeket az akciókat. Bolsevik módszereket idéz, amit az ellenzék a munka törvénykönyvének módosítása esetében tett. Gyártott magának egy hazugságot, és utána ennek a hazugságnak a megszüntetése érdekében tiltakozott. Írt magának egy filmet, amiben ő lehetett a főszereplő. Az igazság nem zavarta őket, tehát az sem, hogy túlórázni csak a munkavállaló önkéntes beleegyezésével lehet.

Persze Gyurcsány Ferenc a demonstrációk második napján kimondta az igazságot. Kibújt a szög a zsákból, mikor bejelentette, hogy, a kormányellenes tüntetések már nem egyes törvények ellen zajlanak. A céljuk tehát egyértelműen a hatalom megszerzése, akár erőszakos úton is. Az ellenzék hiteltelenségét jól mutatja az otthonápolási díjak emelésének ügye, melyet három hónappal ezelőtt követeltek a kormányon, majd a parlamentben nem szavazták meg. Fontosabb volt nekik a balhé és a színjátszás.

Mennyire készült fel a kormány az obstrukciós ellenzéki taktikára?

Ennek előjelei voltak korábban is. A 2014-es kampányban is alkalmazták a Soros-hálózat bevett módszereit, például a Fidesz-székház elfoglalásánál. 2018-ban is megtapasztalhattuk ugyanezt, tehát ezek az esetek nem ismeretlenek. Mivel Magyarország jogállam, ezért mindenkinek jogában áll kritizálni a kormányt, azonban ez senkit nem jogosít fel arra, hogy a törvényeket ne tartsa be.

Hogyan lehet fenntartani az átlagos négy százalékos növekedést?

A Gyurcsány-féle „El lehet innen menni, kérem!" gazdaságpolitika kudarcot vallott. A mi meggyőződésünk, hogy sikeres gazdaságpolitikát csak együttműködésre lehet építeni. Ennek szellemében csökkentette a kormány a vállalkozások adóterheit. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdasági növekedés fenntartásához és további élénkítéséhez szükség van további intézkedésekre. A versenyképességi csomag ezért van a kormány előtt.

A magyar emberek életszínvonalának növelése miatt fontos még számunkra a bérek emelése is. Bízunk benne, a minimálbéremelésről is sikerül megállapodni.