Az ellenzéki politikusok feladták normál szerepüket

Az ellenzékiek elhagyták a normál szerepüket, és az aktivisták bőrébe bújtak. Ugyanakkor nem tudnak kijönni a „szerencsejátékos-szerepből”, ott ülnek a rulettasztalnál, de mindig rosszul jönnek ki a pörgetésből – fogalmazott Perlaky-Papp József, a Metropolitan Egyetem docense az Echo TV-ben.

A Metropolitan Egyetem docense kommunikációs szempontból elemezte az elmúlt pár nap ellenzéki akcióit.

A PR-stratéga szerint az elmúlt napok eseményeit háromféle stratégiai hajlam jellemzi. Az első a normál politikai működésből fakad, mely szerint akkor tudunk többséget szerezni valamilyen téma mögé, hogyha olyan témát találunk, ami a mi értelmezésünket szolgálja, segíti. A második az elitista hajlam, ami az ellenzék véleményformálóihoz köthető, a városi, budapesti értelmiséghez. Az MTVA székházban történtek bezárt gondolkodásból fakadó akció, ami mögé nehéz többséget teremteni. A harmadik pedig a szerepet elhagyó gondolkodás, ami a radikális aktivistának a stratégiai hajlama.

A túlóratörvény kapcsán felszólalt szakszervezeteket nem segíti a közhangulat. Ugyanis azt látjuk, hogy

a bérek nőnek, és az elégedetlenség nincs meg ahhoz, hogy ezt a stratégiát tovább lehessen építeni

– fogalmazott. A szakértő szerint az ellenzék régóta sikertelen, ami pszichológiai helyzetbe hozhatja őket. Most azt a véleményformáló réteget szolgálja ki, amely ezeket a radikális hangokat már régóta hangoztatja a stúdióban, de ezt most láthatjuk az utcán is. Az ellenzék sokszor nem tud kilépni abból a „szerencsejátékos-szerepből”, vagyis olyanok, akik ülnek a rulettasztalnál, de mindig rosszul jönnek ki a pörgetésből – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki politikusok tudják-e növelni a hitelességüket azokkal a cselekedeteikkel, hogy épp eljátsszák, hogy a könnygáztól fulladoznak, vagy meg akarják hekkelni a közmédia adásait, Perlaky-Papp József azt mondta: nem látja, hogy ebből reputáció építhető.

Továbbra is azt látom, hogy médiaterméket lehet belőle csinálni. Láthatóan összecseng azokkal a külföldi lapvéleményekkel, amivel már régóta hadakozik a kormány,

tehát ott jó szívvel veszik ezeket a fotókat, tartalmakat. Az ellenzék láthatóan megtalálta a nemzetközi szövetségeseit – tette hozzá.