Perdöntő vallomás a jobbikos képviselő ellen a csalási ügyben

Egy nyilvánosságra kerülő bírósági felvételből kiderült, hogy a jobbikos politikus jó eséllyel egy milliárdokat elcsaló bűnszervezet felső köreihez tartozott. Ezt látszik alátámasztani, hogy Staudt egy nappal a tanúvallomást követően mondott le képviselői mandátumáról, ami arra enged következtetni, hogy ennek komoly szerepe lehetett döntésének meghozatalában. Hiába ment keresztül két pártszakadáson is a Jobbik, továbbra sem kerülik el a botrányok. Sosem voltak ilyen rossz állapotban.

A Pesti Srácok tette közzé azt a videót, amin az látható, ahogy a Staudt Gábor és a PestiSrácok.hu között zajló sajtóperben egy férfi a bíróságon azt állította,

a jobbikos politikus a milliárdokat elcsaló bűnbanda belső köréhez tartozott.

Staudt ellen vallottak, aki másra tolja a felelősséget

Az igazságszolgáltatás előtt tanúként megjelenő férfi Lengyelországban és Magyarországon is feljelentést tett egy nemesfém-kereskedelemben utazó, milliárdokat elcsaló bűnbanda ellen. Szerinte Staudt és volt tanácsadója, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori alezredese, F. László is tagja volt a csapatnak. A perre azért került sor, mert a volt jobbikos képviselő szerint nem létezik olyan feljelentés, amiben elkövetőként jelölték meg, illetve nincs az ügyben elrendelt nyomozás sem. Csakhogy Staudt alaposan melléfogott, azóta ugyanis kiderült, a lengyel mellett már a magyar ügyészség is eljárást indított, a tanú pedig a bíróságon megerősítette korábbi állítását, miszerint a politikus a feljelentésben megnevezett „üzleti csoport” belső köréhez tartozott. A botrány eddigi legérdekesebb mozzanata a bírósági tárgyalást követően következett be:

Staudt egy nappal a rá nézve terhelő tanúvallomás után jelentette be a képviselőségről való lemondását.

A jobbikos politikus a tárgyalást követően úgy fogalmazott a PS riporterének, hogy csak a lényeget nem sikerült megismerni: van-e ellene feljelentés? „Ezt egy tanúval elég nehéz bizonyítani” – tette hozzá cinikusan. Lemondása szerint neki semmi köze az ügyhöz, abban nem érintett. Ugyanakkor azt mégis elismerte, hogy ismeri a tanút, évekkel ezelőtt találkozott is vele. Azt sem tagadta, hogy kapcsolatban volt a bűnszervezet fejével, F. Lászlóval, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori alezredesével. „Segítette a kampányát, és a Jobbik szakértője volt” – tért ki F. László szerepére, azonban állítása szerint ez a kapcsolat „az évek alatt elhalt, hosszú évek óta semmilyen információja nincs róla, hogy ő mit csinál”. Majd rátolva a felelősséget úgy fogalmazott, ha ő belekeveredett valamibe, akkor ezért neki kell helytállnia.

Itt tudja megnézni a bírósági tárgyalásról készült videót:

Furcsa körülmények között mondott le

„Az ősz folyamán jeleztem a Jobbik országos elnökségének, hogy nyomós magánéleti indokaim alapján a tavaszi ülésszaktól nem tudom ellátni országgyűlési képviselői feladataimat” – így mondott le parlamenti mandátumáról Staudt Gábor keddi Facebook-bejegyzésében. Állítása szerint magánéleti okok vitték rá a döntésre, és az kiderült írásából, hogy maximálisan támogatja a Jobbik néppárti irányvonalát, tehát nem politikai okokból mondott le. Csakhogy akkor is felvetődik a kérdés: miért adta fel ilyen könnyen a képviselőséget Staudt? Nem mellékes, hogy van egy elég komoly ügye, ami, persze, nevezhető magánéleti oknak.

Amiről fentebb is szó esett: a lengyel ügyészség vizsgálódása után a magyar is elkezdett nyomozni egy milliárdos költségvetési és áfacsalási ügyében, amiben fontos szerepet játszhatott. A vádak szerint egy milliárdokat elcsaló, nemesfémmel foglalkozó bűnszervezet tagja lehetett, aminek az NNI egykori alezredese, F. László volt az irányítója, aki korábban Staudt bizalmasa és tanácsadója volt. Hosszú távú politikai céljuk az illegálisan megszerzett vagyonnal az volt, hogy például Staudt minimum belügyminiszter, az alezredes pedig legalább az államtitkára legyen. A vádak szerint kezdetben ezüsttel csaltak, később pedig külön erre a célra gyártatott arany ékszerekkel és platinával is.

A Jobbik sosem volt ennyire rossz állapotban

Hiába ment keresztül két pártszakadáson is a Jobbik, továbbra sem kerülik el a botrányok. A napokban Szávay István kényszerült otthagyni az országos politikát, egy zsidózó hangfelvétel miatt kellett lemondania a képviselőségről, most pedig Staudt Gábor is visszavonult. Helyükre Csányi Tamás, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője és országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Bencsik János, a párt pesterzsébeti-kispesti országgyűlési képviselőjelöltje került be a törvényhozásba.

Precízen megmutatja a párt néppártosodási politikájának álszentségét a politikusválasztás: előbbi cigányellenes, utóbbi antiszemita megjegyzésekkel hívta fel magára a figyelmet. Nemcsak a politikai ügyek erodálják a pártot, hanem a szervezeti széthullás is, ami a párt stratégiájának erőltetett megváltoztatásához, valamint a súlyos belharcokhoz (pártszakadásokhoz, vezető politikusok távozásához stb.) vezethető vissza. Az utóbbi napok ellenéki megmozdulásai is megmutatták: a Jobbik egész egyszerűen képtelen komoly tömegeket mozgósítani.