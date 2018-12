Megvannak az első ítéletek a Soros-hálózat erőszakos tüntetései után

Felfüggesztett börtönre, iletve közmunkára ítélte a bíróság a Soros-hálózat erőszakos tüntetéssorozatának első két vádlottját.

A felfüggesztett börtönre ítélt férfi december 16-án, vasárnap megpróbált megütni és lerántani két intézkedő rendőrt.

Ahogy a tüntetés sok résztvevője, ő is többszörösen elítélt bűnöző, vasárnap este is kirívóan aggresszív volt.

Ezt súlyosbító körülményként értékelték. Azért úszhatta meg felfüggesztettel, mert az őrizetbe vétele után együttműködött a hatóságokkal, a bíróság közleménye szerint megbánást tanúsított, beismerte bűnösségét és hozzájárult a gyorsított eljáráshoz, vagyis lemondott a tárgyalásról. Mivel a hivatalos személy elleni erőszak büntetési tétele egytől öt évig terjedő börtön, enélkül nyilvánvalóan letöltendő börtönbüntetést kapott.

Szintén gyorsított eljárásban ítélték közérdekű munkára azt a férfit, aki az egyik tüntetésen fekete festéket fújt a Kossuth téri országzászlóra. A 31 éves férfi kedden este a Parlamenttel szemben lévő országzászló 33 méter magas rúdjára fújt fekete festékkel majdnem három méter hosszan egy sztrájk feliratot.

A közeljövőben jónéhány per indul majd, azokban az esetekben is, ahol a gyanúsított nem járult hozzá a gyorsított eljáráshoz, vagyis bírósági tárgyalás is lesz. Például a zavargások egyik szervezője, a 32 éve belga férfi, a Soros-hálózat aktív tagja, Adrien Beauduin ellen. Beauduin a Soros-egyetem hallgatója, és rendszeres résztvevője a bevándorláspárti tőzsdespekuláns érdekében szervezett tüntetéseknek. Szemtanúk szerint a zavargások legelső napján többször is megütötte a rendőröket.

A zavargások mögött egyértelműen Soros György hálózata áll, erre több bizonyíték is előkerült. Mindenki számára világossá válhatott, hogy a budapesti utcákon randalírozó szélsőbaloldali aktivisták számára a legfontosabb az volt, hogy rongáljanak. A városban többmilliós kár keletkezett az őrjöngésük miatt, még a karácsonyfát is megtámadták a Kossuth téren, sőt, a szegény gyerekeknek szánt szánkókat is felgyújtották.

A tüntetések többi napján is rendszeresen az utcára vonult vonult a pár száz fős erőszakos Soros-aktivista hálózat. A zavargásokban 15 rendőr sérült meg, a második naptól pedig politikusok is aktívan részt vettek az erőszakban. A második nap Fekete-Győr András, a Momentum elnöke robbantotta ki az erőszakot, ő dobott el először egy füstbombát. A viccpárt tagjai amúgy is hosszan, sokáig dobálták a füstbombákat, végül az alelnöküket, Donáth Annát a rendőrök elő is állították.

A vandál politikai aktivisták sokszor cél nélkül bolyongtak városszerte, hidakat foglaltak el, rendőröket dobáltak, betörték a Parlament ablakait, kukákat borogattak. A rendőrség harmadik nap után nyilvánosságra hozott statisztikái megdöbbentőek voltak: az addig előállított 51 emberből 22-őt őrizetbe vettek, közülük minden második büntetett előéletű volt. Autótolvajtól kábítószerdílerig számtalan bűncselekmény elkövetője volt köztük.

A Fidesz közleménye nem véletlenül fogalmazott így:

Egyre nyilvánvalóbb, hogy bűnözői körök is részesei a bevándorláspárti Soros-hálózat által szervezett utcai zavargásoknak.

A több, mint egy hétig tartó erőszakos tüntetéssorozat alatt jónéhány közintézményt támadtak és rongáltak meg a zavargások résztvevői. Ilyen volt elsősorban a Parlament és a Sándor palota, valamint az MTVA Kunigunda utcai székháza.